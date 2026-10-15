Ερυθρός Σταυρός Καλαμάτας: Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου και ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχει στη διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καρδιακή ανακοπή και την αξία της έγκαιρης εφαρμογής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), με στόχο να μεταδώσει το μήνυμα ότι «Δύο χέρια μπορούν να σώσουν μια ζωή».

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδίας αύριο Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ. στην Κεντρική πλατεία Καλαμάτας, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο στο ύψος των αγαλμάτων.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας, εθελοντές και επαγγελματίες υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις και σύντομες εκπαιδευτικές δράσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ΚΑΡΠΑ και της χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή με στόχο:

- την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την καρδιακή ανακοπή

- τη διάδοση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

- την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των πολιτών ώστε να αναλαμβάνουν δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

- την καλλιέργεια κουλτούρας δια βίου εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες

- την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ από την παιδική ηλικία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση και υποστηρίζεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, αναδεικνύει τον ζωτικό ρόλο των πολιτών στην αλυσίδα επιβίωσης ενός ατόμου που υφίσταται καρδιακή ανακοπή, εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η καρδιακή ανακοπή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Κάθε λεπτό που περνά χωρίς την παροχή ΚΑΡΠΑ και απινίδωσης, μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Η άμεση ανταπόκριση των παρευρισκόμενων πριν από την άφιξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεχίζει την διαχρονική του αποστολή για την αγωγή και την προαγωγή της υγείας με σκοπό την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και τη δημιουργία ενεργών πολιτών, υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών από την παιδική ηλικία.

Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι:

«Στην καρδιακή ανακοπή κάθε δευτερόλεπτο μετρά».

«Δύο χέρια μπορούν πραγματικά να σώσουν μια ζωή…

…ακόμα και τα χέρια ενός μικρού παιδιού».