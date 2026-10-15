Δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Καλαμάτας από τον όμιλο Affidea

Δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Καλαμάτας διοργανώνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο όμιλος Affidea σε συνεργασία με τη WHY NOT, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από τη συμμετοχή πιστοποιημένων δυτών και εθελοντών, που θα συμβάλουν στον καθαρισμό του βυθού και στη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων.

Με ιατρικά κέντρα στην περιοχή, η Affidea ενισχύει τη σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, προάγει την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας εθελοντισμού και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η Affidea παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη βιωσιμότητα και συμβάλλουν σε ένα καθαρότερο περιβάλλον, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία.