Δράση στην Καλαμάτα για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας, εθελοντές και επαγγελματίες υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησαν επιδείξεις και σύντομες εκπαιδευτικές δράσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ΚΑΡΠΑ και της χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Στόχος της δράσης ήταν: Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την καρδιακή ανακοπή. Η διάδοση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των πολιτών, ώστε να αναλαμβάνουν δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η καλλιέργεια κουλτούρας δια βίου εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες και η προώθηση της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ από την παιδική ηλικία.

Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι: “Στην καρδιακή ανακοπή κάθε δευτερόλεπτο μετρά”. “Δύο χέρια μπορούν πραγματικά να σώσουν μια ζωή…ακόμα και τα χέρια ενός μικρού παιδιού”.

Ο αντιπρόεδρος του τοπικού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Γιάννης Αδαμόπουλος, γιατρός – αιμοτολόγος, σημείωσε:

“Ο αιφνίδιος θάνατος, η καρδιακή ανακοπή είναι από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου. Τα πρώτα λεπτά μετά από την καρδιακή ανακοπή είναι και τα πιο κρίσιμα για την επιβίωση του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζουμε να δώσουμε τις Πρώτες Βοήθειες, κάνοντας ΚΑΡΠΑ και απινίδωση μέχρι να φθάσει το εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Αυτή η δράση αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες μας να δουν τι ακριβώς είναι η ΚΑΡΠΑ, γιατί όλοι τα ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όλοι από τον καναπέ μας δεν ασχολούμαστε να το μάθουμε.

Ηδη πάρα πολλοί σύλλογοι, σωματεία, σχολεία απευθύνουν αιτήματα στον Ερυθρό Σταυρό, ώστε σε μικρές ομάδες να εκπαιδευτούν για την ΚΑΡΠΑ και για την απινίδωση.

Ενα δίκτυο απινιδωτών υπάρχει στην Καλαμάτα. Είχαν αγοραστεί πάρα πολλοί με πρωτοβουλία του δημάρχου, υπάρχει κάποιο σάιτ που μπορεί να βρει κάποιος πού είναι οι απινιδωτές.

Το θέμα είναι αυτοί οι απινιδωτές να έχουν πρόσβαση, να τους ελέγχουμε, να είναι οι μπαταρίες σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε

Αρα ένας από τους σκοπούς, πέρα από την εκμάθηση της ΚΑΡΠΑ είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να του δώσουμε να καταλάβει ότι η εκπαίδευση είναι δια βίου. Δεν σημαίνει ότι κάναμε μια φορά τα μαθήματα της ΚΑΡΠΑ και μετά από 5 χρόνια δεν χρειάζεται να τα ξανακάνουμε. Χρειάζεται γιατί πρέπει η επανάληψη να μας βοηθήσει να θυμηθούμε αυτά που είχαμε μάθει στην αρχή.

Ελπίζουμε όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά ένας περαστικός μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο που έπαθε καρδιακή ανακοπή”.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αδαμόπουλος παρατήρησε ότι “όσο και αν φαίνεται περίεργο, πιστεύω ότι ο Ελληνας είναι να του κεντρίσεις το ενδιαφέρον. Αν του κεντρίσεις το ενδιαφέρον, προσφέρεται. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι όταν βγουν τα κανάλια και πουν να κάνουμε αυτό, να βοηθήσουμε ένα συνάνθρωπό μας, τρέχουν όλοι. Οταν σταματήσουν τα κανάλι, σταματάμε και μεις. Δεν υπάρχει εθελοντική συνείδηση. Υπάρχει προσφορά να τρέξουμε, να βοηθήσουμε, αλλά δεν είναι συνεχής αυτή η προσφορά και δεν υπάρχει στη συνείδηση του Ελληνα ότι θα πρέπει να το κάνουμε συνέχεια. Και το ίδιο βλέπουμε και με την αιμοδοσία. Οταν πούμε ότι ένα παιδάκι χρειάζεται αίμα, τρέχουν όλοι να δώσουν. Τον άλλο μήνα τι θα γίνει;”.

Γ.Σ