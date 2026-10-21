Ο Ορειβατικός στην ορεινή Τριφυλία

«Θα περπατήσουμε σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον, ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση και αιωνόβια δέντρα, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές της μεσσηνιακής φύσης. Το μονοπάτι αποτελεί τμήμα των δικτύων Messinian Trail και Peloponnisos Trail», αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα.

Η διαδρομή έχει μήκος 8,5 χλμ. και βαθμό δυσκολίας 1, χαρακτηρίζεται δηλαδή εύκολη, με απαραίτητη την καλή φυσική κατάσταση. Η δράση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Τριφυλίας και τον Σύλλογο των Απανταχού Ραπτοπουλαίων. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη συντονίστρια Νίκη Πολυχρόνη, στο τηλέφωνο 6936525093.