Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τους υπαλλήλους της Π.Ε. Μεσσηνίας

Εξάωρο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), οργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. “Αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία και τη μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των μελών του και του πολίτη”, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αναφέρει ότι “η δράση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κρίσιμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είτε στον εργασιακό τους χώρο είτε στην καθημερινότητά τους” και σημειώνει:

“Οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν και έκαναν πρακτική εξάσκηση για περίπτωση ανάγκης παροχής Πρώτων Βοηθειών: α) Βασικά βήματα παροχής Πρώτων Βοηθειών: Γενικοί κανόνες προσέγγισης, εκτίμηση σκηνής συμβάντος και λήψη μέτρων ασφαλείας. Αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος. β) Απώλεια αισθήσεων: Αντιμετώπιση θύματος με απώλεια αισθήσεων και τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης. Αντιμετώπιση θύματος με απώλεια αισθήσεων χωρίς αναπνοή και αλυσίδα επιβίωσης. Καρδιακό επεισόδιο – καρδιακή ανακοπή. γ) Απόφραξη αεραγωγού: Πνιγμονή από ξένο σώμα στο λάρυγγα. δ) Βασική υποστήριξη ζωής (BLS): Εφαρμογή σε ενήλικα, παιδί και βρέφος με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (AEA).

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, την πρόληψη και την ασφάλεια, επενδύοντας στη γνώση που μπορεί να σώσει μια ζωή”.