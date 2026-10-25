Δύο διαγωνισμοί από το Ιδρυμα «Ιωάννης και Παναγιώτα Λαμπροπούλου»

Ο πρώτος διαγωνισμός, με τίτλο «Ένα άγριο άνθος από τον Υμηττό», απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 12 έως 22 ετών και έχει ως στόχο την παρατήρηση και τη μελέτη της τοπικής χλωρίδας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα άγριο λουλούδι του Υμηττού και να παρουσιάσουν την επιστημονική του ονομασία, την οικογένεια στην οποία ανήκει, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητά του, συνοδεύοντας την εργασία τους με φωτογραφικό υλικό.

Βασικός όρος του διαγωνισμού είναι η μη χρήση του διαδικτύου κατά την εκπόνηση της εργασίας. Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2027.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά τη συγγραφή βιβλίου-μελέτης με τίτλο «Η Χώρα Τριφυλίας κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάδειξη μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου της τοπικής ιστορίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς περιορισμούς ως προς την ηλικία, την εθνικότητα ή την καταγωγή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο θα εκδοθεί με δαπάνες του Ιδρύματος και ομογενών του εξωτερικού, ενώ ο συγγραφέας-μελετητής θα λάβει και χρηματική αμοιβή.

Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι η Μεσσήνια Βούλα Λαμπροπούλου, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δύο διαγωνισμούς.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 6945411125 και 2108952269, email voula.lambropoulou@yahoo.com.