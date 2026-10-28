Πεζοπορία του Συλλόγου Απανταχού Ραπτοπουλαίων

Μια πεζοπορία σε ένα πανέμορφο μονοπάτι που το αγκαλιάζει αλλά και το σκεπάζει στο μεγαλύτερο μέρος του το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Ένα μονοπάτι εύκολα προσβάσιμο, πολύ καλά σηματοδοτημένο, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, το οποίο είναι τμήμα του Messinia trail και Pelloponisos trail.

Περίπου 70 πεζοπόροι, από τον Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας αλλά και μεμονωμένοι από την ευρύτερη περιοχή, περπάτησαν στο μονοπάτι που παλιά αποτελούσε την κύρια «οδό» σύνδεσης του Ραπτόπουλου με το οικισμό της Παλιάς Βρύσης. Στην Παλαιά Βρύση τους πεζοπόρους δίπλα από την βρύση του χωριού τους περίμεναν καρύδια και τσίπουρο, ενώ στην επιστροφή τα μέλη του Συλλόγου είχαν ετοιμάσει στο Λαογραφικό Μουσείο υποδοχή με φασολάδα και ζυμαρικά, όπως και άλλα εδέσματα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αναστάσιος Γυφτάκης ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους, ενώ στη διάρκεια της πεζοπορίας αναφέρθηκε σε αρκετά ιστορικά στοιχεία της περιοχής. Φυσικά δεν έλειψε η μουσική το τραγούδι και ο χορός, κλείνοντας έτσι πολύ ευχάριστα μια όμορφη πεζοπορική διαδρομή.

Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν στην ανάπτυξη του ορεινού πεζοπορικού τουρισμού και σίγουρα μπορούν να δώσουν ζωντάνια σε πολλά χωριά , αλλά και να προσδώσουν πολλά οφέλη.

Κ.Μπ.