Στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος προσέφερε χρηστικό εξοπλισμό η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, στο πλαίσιο της ετήσιας φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας της.

Η παράδοση έγινε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση του έργου του Κέντρου για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση.

Κατά την παράδοση του εξοπλισμού τα στελέχη του Κέντρου υποδέχτηκαν την αντιπροσωπία της Αμφικτυονίας και την ενημέρωσαν για τον καθημερινό τους αγώνα, ο οποίος διεξάγεται με αυταπάρνηση και ευαισθησία.

Σε απάντηση των ευχαριστιών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόνισαν, ότι θα συνεχίσουν με συνέπεια να υλοποιούν για τον τόπο μας, πράξεις αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας.