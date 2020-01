Νέος κύκλος μεταπτυχιακών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: «Τεχνολογία και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου»

Απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ, που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, καθώς και με την παραγωγή και την τεχνολογία της ελιάς, του ελαιολάδου, αλλά και των τροφίμων και της εστίασης, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την επιτραπέζια ελιά, το ελαιόλαδο, την παραγωγή και την τεχνολογία τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μεταποιημένων προϊόντων τους.

Η διάρκεια του μεταπτυχιακού είναι τρία εξάμηνα και η παρακολούθησή του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου / Master οf Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Οlives and Olive Oil».

Οι καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων εγγραφής και η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά τις δηλώσεις υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και το ΦΕΚ ίδρυσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://fst.uop.gr. Για πληροφορίες: Γεωργία Λιάκουρα, τηλ. 27210 45209, email: g.liakoura@teipel.gr