Πρωτότυπα και επίκαιρα θέματα στο Κολλέγιο Ανατόλια στα ανοιχτά webinars “e-THINK”

Το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα επαναφέρει τη γνωστή σειρά σεμιναρίων, σε διαδικτυακό περιβάλλον αυτή τη φορά, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά λυκείου να διερευνήσουν γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις αναζητήσεις και την περιέργειά τους. Τα webinars έχουν διάρκεια 60 λεπτών και γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου https://www.act.edu/think-webinars

Τα θέματα είναι:

- Living with Machines that Learn in the Internet of Everything: Τετάρτη 2 Μαρτίου, 6 μ.μ. Το εργαστήριο αποτελεί μία εισαγωγή στο Internet of things, στη μηχανική μάθηση, στις έξυπνες μηχανές και στο Internet of everything (Ίντερνετ των πάντων), το «οικοσύστημα» στο οποίο άνθρωποι, μηχανές και data αλληλεπιδρούν σε ένα περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής.

- Celebrity Endorsement in Advertising: Τετάρτη 9 Μαρτίου, 6 μ.μ. Η παρουσία των celebrities στις διαφημιστικές καμπάνιες είναι μία γνώριμη πλέον τακτική των μεγάλων εταιρειών. Το webinar θα ασχοληθεί με τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σταρ, το προϊόν και τον καταναλωτή και με ποιον τρόπο το Διαδίκτυο μειώνει την απόσταση μεταξύ τους.

- Robots trade Bitcoins: An Introduction of Machine Learning in Investments: Σάββατο 12 Μαρτίου, 6 μ.μ. Οι εξελίξεις στην υπολογιστική ισχύ και στην αποθήκευση των δεδομένων έχουν αυξήσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να προβλέψουν τις κινήσεις των αγορών. Σε αυτήν την παρουσίαση τα παιδιά θα εξερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν η επιστήμη των δεδομένων και η μηχανική μάθηση στον κόσμο των επενδύσεων.

- Slam Poetry in the Time of Coronavirus: Τετάρτη 16 Μαρτίου, 6 μ.μ. Η slam poetry είναι ένα είδος σύγχρονης προφορικής ποίησης, με τον ποιητή να απευθύνεται ζωντανά στο κοινό ερμηνεύοντας τους στίχους και όχι διαβάζοντας ή απαγγέλλοντάς τους. Πρόκειται για έναν πολύ δημοφιλή σύγχρονο τρόπο έκφρασης των νέων για να μιλήσουν για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Στο webinar οι συμμετέχοντες θα γράψουν ένα σύντομο ποίημα για να εξορκίσουν (τι άλλο;) τον κορονοϊό.

- Do you know your Personal Brand?: Σάββατο 19 Μαρτίου, 6 μ.μ. Στο webinar οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια του personal brand, πώς δημιουργείται και πώς αξιοποιείται είτε στις διαπροσωπικές επαγγελματικές επαφές είτε στο ψηφιακό περιβάλλον των social media.

- What does Mathematics say about Black Holes?: Τετάρτη, 23 Μαρτίου, 6 μ.μ. Η μαθηματική Φυσική και η εφαρμογή της στις περίφημες "Μαύρες Τρύπες" είναι το αντικείμενο του webinar που θα παρουσιάσει συνοπτικά τις επιστημονικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την κατανόηση του φαινομένου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 398238 και στο https://www.act.edu/think-webinars