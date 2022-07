Κατασκεύασαν όχημα μετακίνησης για ΑμεΑ - Οι μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου στην “Ε” για τη βράβευση τους

Σημαντική διάκριση για την ομάδα Kalamata team 2, από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο της πόλης, η οποία κέρδισε με το αρθρωτό όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα «Drive me» τη δεύτερη θέση στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Ο Αλμυρός Βόλου, η Καλαμάτα και τα Χανιά αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού. Την πρώτη θέση απέσπασε η ομάδα ex-almyrou IΙ, από το Γενικό Λύκειο Αλμυρού, η οποία σχεδίασε έναν προηγμένο σταθμό δασικής προστασίας. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα Kalamata team 2, η οποία συνδυάζοντας την τεχνολογία Arduino και App Development, σχεδίασε ένα όχημα με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Οι μαθητές Κυριάκος Καράμπελλας, Ιωάννα Μάλαμα, Μελίνα Πολυχρονάκη και Τριαντάφυλλη Θεοδώρου, από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, υπό την εποπτεία του καθηγητή τους Αλέξανδρου Καραβλίδη, δημιούργησαν το «Drive me», ένα αρθρωτό όχημα το οποίο λειτουργεί με τη βοήθεια ενός app.. Η ομάδα STEM freaks από τα Χανιά κατέκτησε την τρίτη θέση. Το Generation Next είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone που υλοποιείται από τoν εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικο Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία με την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Οι μαθητές του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου μίλησαν στην “Ε” για την διοργάνωση και τη διάκρισή τους.

Για την συμμετοχή τους στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Generation Next είπαν:

Ιωάννα Μάλαμα: Σε πιο μικρή ηλικία, στο Δημοτικό, είχα συμμετάσχει σε μια ομάδα ρομποτικής αλλά ήταν περισσότερο σε επίπεδο παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πολύ να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου και ήθελα να ασχοληθώ ξανά, κάνοντας, όμως, πιο δημιουργικά πράγματα. Η ευκαιρία αυτή μου δόθηκε μέσω του Generation Next, στο οποίο πήρα μέρος με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, μέσω του Ομίλου Ρομποτικής του σχολείου μου. Με την προτροπή του καθηγητή μας αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό του Generation Next, το οποίο προσεγγίζει την ρομποτική με STEM μεθοδολογία και έτσι, λοιπόν, έγινα κα εγώ μια από τις συμμετέχουσες του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Generation Next.

Κυριάκος Καράμπελλας: Μας ενημέρωσε ο καθηγητής μας, κ. Αλέξανδρος Καραβλίδης, για το Generation Next. Μου άρεσε πολύ η ιδέα και έτσι θέλησα να δηλώσω συμμετοχή!

Μελίνα Πολυχρονάκη: Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό του Generation Next προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή Τεχνολογίας του σχολείου μας, κου. Α. Καραβλίδη. Δεχτήκαμε αμέσως καθώς σκεφτήκαμε πως μία τέτοια εμπειρία θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Ενθουσιαστήκαμε γρήγορα με την ιδέα, διότι δεν είχαμε ξαναπάρει μέρος σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό και ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε μηχανές οι οποίες θα μπορούσαν να κινηθούν.

Τριαντάφυλλη Θεοδώρου: Από πάντα μου άρεσε η ρομποτική και μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έτσι όταν είδα πως στους ομίλους του σχολείου θα υπήρχε όμιλος ρομποτικής έλαβα κατευθείαν μέρος. Στον όμιλο αυτό ο καθηγητής μας, μας πρότεινε να λάβουμε μέρος στο πρόγραμμα Generation Next το οποίο είναι ένα STEM πρόγραμμα ανάπτυξη δεξιοτήτων και δεχτήκαμε αμέσως μιας και το STEM ήταν κάτι τελείως καινούριο και συναρπαστικό για εμάς.

Για την κατασκευή τους και την απόφαση να ασχοληθούν με αυτό το θέμα σημείωσαν:

Ιωάννα Μάλαμα: Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα γιατί σκεφτήκαμε πως θα ήταν μια καλή ιδέα να βοηθήσουμε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα τους, αφού η χώρα μας δε διαθέτει τρόπους έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση παντού.

Κυριάκος Καράμπελλας: Αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα όχημα μετακίνησης για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα θέλοντας να κάνουμε την καθημερινότητά τους πιο εύκολη. Η μετακίνηση τους μέσα στην πόλη είναι δύσκολη λόγω έλλειψης κατάλληλης πρόσβασης σε διάφορους χώρους. Η κατασκευή μας τους δίνει τη δυνατότητα να ξεπερνούν εμπόδια, όπως πεζοδρόμια που έχουν λακούβες, δρόμους που είναι κακοστρωμένοι και σκαλοπάτια. Το αρθρωτό μπροστινό τμήμα του οχήματος έχει σχεδιαστεί όπως και τα Rover που στέλνονται στη Σελήνη και τον Άρη για εξερεύνηση. Οπότε μόνο ένα Rover μπορεί να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, γι’ αυτό μια εμπνευστήκαμε από αυτό!

Μελίνα Πολυχρονάκη : Η κατασκευή μας δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει στη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες. Θελήσαμε να φτιάξουμε κάτι εύκολο στον χειρισμό και απλό στη λειτουργία. Η κατασκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για τη χρήση της. Το αμαξίδιο συνδέεται μέσω Bluetooth με το κινητό και έπειτα, μέσω της εφαρμογής App Inventor, ο χειριστής διαλέγει προς τα που θέλει να πάει και πατάει το ανάλογο κουμπί στην οθόνη.

Τριαντάφυλλη Θεοδώρου: Η κατασκευή μας είναι ένα όχημα όπου μπορεί να βοηθήσει συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα. Το ιδιαίτερο με αυτό το όχημα είμαι πως μπορεί να ανεβαίνει σκάλες βοηθώντας έτσι το άτομο αυτό να κινείται πιο εύκολα μέσα στην πόλη χωρίς τη συνοδεία κάποιου άλλου. Πιστεύουμε πως η Καλαμάτα θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ ακόμα σε ένα τέτοιο θέμα όπως η μετακίνηση ΑΜΕΑ στην πόλη. Έτσι σκεφτήκαμε ότι μια τέτοια κατασκευή θα μπορούσε να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας να έχουν μια πιο ποιοτική ζωή. Ελπίζουμε ότι στο κοντινό μέλλον η κατασκευή μας θα βοηθήσει την πόλη μας αλλά και τη χώρα μας να βελτιωθούν στο κομμάτι τον μετακινήσεων των ΑμεΑ.

Με δεδομένο ότι η κατασκευή τους στοχεύει στη διευκόλυνση της μετακίνησης των ΑμεΑ μέσα στην πόλη, αναφέρθηκαν στα επιπλέον προβλήματα που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και στο τι μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο για να βοηθήσουμε:

Ιωάννα Μάλαμα: Μερικά από τα προβλήματα του αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ είναι :

Η δυσκολία εύρεσης εργασίας

Η δυσκολία των παιδιών να ενταχθούν στα σχολεία ιδιαίτερα στις πιο μικρές Πόλεις

Η δυσκολία να χρησιμοποιούν τα περισσότερα Μέσα Μεταφοράς (Λόγω παλαιάς κατασκευής δεν έχουν ειδικές ράμπες )

Δεν υπάρχουν ειδικά wc για ΑΜΕΑ (στα εστιατόρια , καφέ κλπ)

Αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα εξαιτίας του αυξημένου κόστους περίθαλψης και ειδικής αγωγής που χρειάζονται

Τέλος αντιμετωπίζουν και ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας μη αποδοχής τους από τον υπόλοιπο κόσμο.

Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποδεχτούμε, να τους φερόμαστε ισότιμα, και όχι σαν να έχουν κάποιο πρόβλημα. Να τους κάνουμε φίλους μας, να τους ενθαρρύνουμε και να τους βοηθάμε σε ό,τι κάνουν.

Κυριάκος Καράμπελλας: Θεωρώ ότι τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα στα τρόλει και στα λεωφορεία παλαιάς κατασκευής όπου οι χώροι είναι στενοί. Επίσης και σε καινούργια οχήματα έχουν εκφραστεί παράπονα. Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν γίνονται πάντα αποδεκτά σε σχολεία επειδή δεν προσλαμβάνονται άτομα με κατάλληλα προσόντα για να μπορέσουν να τα βοηθήσουν. Μπορούμε να βοηθήσουμε με το να δείχνουμε τον σεβασμό μας στο πρόσωπό τους και να δεχόμαστε θετικά την παρουσία τους στον χώρο που βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες σε ένα σχολείο, θα ήταν ωραίο να είμαστε φιλικοί και να το εντάξουμε σε συζητήσεις και δραστηριότητες και να μην το αποκλείουμε επειδή είναι διαφορετικό.

Μελίνα Πολυχρονάκη: Τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κατά την κίνησή τους στην πόλη, ενώ αρκετές φορές αυτοκίνητα παρκάρουν στις ράμπες των πεζοδρομίων, κάνοντας χειρότερη την κατάσταση. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μπορούμε να κατασκευάσουμε οχήματα που τους διευκολύνουν στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Χρειάζεται, όμως, να κατανοήσουμε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις δυσκολίες μετακίνησης των ΑμεΑ ούτως ώστε να μπορούμε να τους διευκολύνουμε.

Αλέξανδρος Καραβλίδης (καθηγητής): Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα πρόσβασης σε χώρους όπως είναι: Νοσοκομεία, Εκκλησίες Θέατρα, Σούπερ μάρκετ, Δημοτικά κολυμβητήρια, Δάση και γενικά σε κάθε χώρο που δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την πρόσβασή όλων των ανθρώπων σε αυτούς. Επίσης καθημερινά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκτέλεση οικιακών δραστηριοτήτων όπως είναι το μαγείρεμα, πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα σπιτιού, προσωπική υγιεινή κ.λπ. καθώς και αδυνατούν να ενασχοληθούν με αθλήματα ή ακόμα και με κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.

Με το «Drive me» αλλά και με συμμετοχές σε προηγούμενους διαγωνισμούς έχουμε προσπαθήσει να συμβάλουμε στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, δημιουργώντας διάφορες κατασκευές όπως «Ένα καπέλο που Βλέπει», «Αυτοκινούμενη Τέντα παντός καιρού», «Μια Μαγική σκούπα χωρίς…Σκουπόξυλο!» και η εφαρμογή «Unique map», οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.

- Για τα συναισθήματα τους μετά την νίκη αλλά και τις εμπειρίες που απέκτησαν συνολικά μέσα από την εμπειρία του Generation Next είπαν:

Ιωάννα Μάλαμα: Νιώθω πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ περήφανη για τον καθηγητή μας αλλά και για όλη την ομάδα! Πιστεύω πως αυτή η νίκη μας, μας έκανε πιο δυνατούς και μας έδωσε θάρρος να συνεχίσουμε. Νιώθω πως έχω πάρει πολλές γνώσεις όλο αυτό τον χρόνο, έχω μάθει πολλά καινούργια πράγματα και όλο αυτό με κάνει να θέλω να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Με έκανε να καταλάβω πώς νιώθεις περιμένοντας τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού: Άγχος , αγωνία και ανυπομονησία!

Κυριάκος Καράμπελλας: Νιώθω πολύ όμορφα μετά τη νίκη της ομάδας μου. Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό του Generation Next μου άνοιξε νέους ορίζοντες. Η συνεργασία μου με τον καθηγητή μου και με τα υπόλοιπα παιδιά με βοήθησε να γίνω πιο δημιουργικός και να συμβάλλω στη λύση ενός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες.

Μελίνα Πολυχρονάκη: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την ομάδα μας που καταφέραμε να φτιάξουμε κάτι που αναγνωρίστηκε. Μέσα από το Generation Next κερδίσαμε την εμπειρία συμμετοχής σε έναν εκπαιδευτικό διαγωνισμό τεχνολογίας, δημιουργήσαμε νέες φιλίες και ζήσαμε όμορφες στιγμές ως ομάδα, παρά την κούραση και την ανησυχία μήπως δεν θα τα καταφέρουμε ή το άγχος ότι δεν θα τελειώσουμε στην ώρα μας. Λειτουργήσαμε με εργατικότητα και αφοσίωση και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η προσπάθειά μας ανταμείφθηκε.

Κλείνοντας, προέτρεψαν ανεπιφύλακτα τους συνομήλικους τους αλλά και εκπαιδευτικούς να πάρουνι μέρος στο Generation Next.

Ιωάννα Μάλαμα: Αξίζει κάποιος να συμμετέχει χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι μια τέλεια εμπειρία και σίγουρα δε θα το μετανιώσετε! Θέλει βέβαια υπομονή, θέληση και πολλή φαντασία για να έχετε ένα αποτέλεσμα που να σας αξίζει. Θα μάθετε πολλά καινούργια και χρήσιμα πράγματα και αυτό θα σας κάνει να θέλετε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας για να μαθαίνετε συνεχώς καινούρια πράγματα και να εξελίσσεστε.

Κυριάκος Καράμπελλας: Θα τον παρότρυνα να συμμετάσχει στο Generation Next γιατί με αυτόν τον τρόπο του δίνεται η ευκαιρία να προσφέρει με τις ιδέες του κάτι σημαντικό στο κοινωνικό σύνολο.

Μελίνα Πολυχρονάκη: Θα τους στήριζα και θα τους ενθάρρυνα να το δοκιμάσουν, ανεξάρτητα από το αν θα νικήσουν. Πρόκειται για μία ωραία, ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους άλλους στην καθημερινότητά τους. Το πνεύμα της ομαδικότητας και της κοινής δουλειάς είναι επίσης πολύ θετικό και σε γεμίζει ικανοποίηση.

Αλέξανδρος Καραβλίδης (καθηγητής): Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Generation Next είναι μια πολύ δημιουργική εμπειρία. Πολύ συχνά σε συζητήσεις μου με συναδέλφους αναφέρομαι σε αυτό το πρόγραμμα και τους παροτρύνω να λάβουν μέρος. Πολύ σημαντική είναι επίσης και η αρωγή εκ μέρους του Ιδρύματος Vodafone αλλά και της SciCo και συγκεκριμένα της Ιφιγένειας, του Αντώνη, της Λιλής και της Άρτεμης που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που συναντάμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.