“Λουκέτο” σε 5 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών - Επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις ερήμωσης χωριών

Το κλείσιμο των σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών επιβεβαιώνει τις δυσοίωνες προβλέψεις ερήμωσης των χωριών και των κωμοπόλεων της Πελοποννήσου.
Οι μεγαλύτερες παράπλευρες δημογραφικές απώλειες καταγράφονται στην Αρκαδία όπου κλείνουν 5 νηπιαγωγεία και 3 δημοτικά σχολεία. Στη Μεσσηνία κλείνουν λόγω μηδενικών εγγραφών τα νηπιαγωγεία Τρικόρφου, Πύργου Τριφυλίας και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Φιλιατρών. Κλείνουν επίσης λόγω μηδενικών εγγραφών τα δημοτικά σχολεία Πύργου Τριφυλίας και Καλλιθέας.
Θ.Λ.
Αναλυτικά τα σχολεία που κλείνουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζονται στον πίνακα:
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Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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Ονομασία σχολικής μονάδας
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Λόγος αναστολής
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Νηπιαγωγεία
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1
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ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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2
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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1/θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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3
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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4
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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ι Ιθ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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5
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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6
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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7
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΡΣΙΝΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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8
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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9
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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10
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑΣ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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11
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
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ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
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12
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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13
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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14
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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15
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΙΧΕΑΣ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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16
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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17
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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18
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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19
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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20
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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Β. Δημοτικά Σχολεία:
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1
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ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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2
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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3
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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4
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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5
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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40 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
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6
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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7
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ ΒΟΙΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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8
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ
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9
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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10
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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11
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ