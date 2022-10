Μαθητές του 13ου Δημοτικού Καλαμάτας στην Πολωνία

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο Knurow της Πολωνίας οι εργασίες της 3ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και Μαθητών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture Heritage», που συντονίζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.