3ο Λύκειο Καλαμάτας: Διάκριση σε μαθητικό διαγωνισμό στις Βρυξέλλες

Πανελλήνια διάκριση πέτυχε το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας στον μαθητικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό App Idea Challenge που διεξήχθη στις 26/10 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του προγράμματος Girls Go Circular.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το European Institute of Innovation and Technology σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (DGEAC). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 14 μαθήτριες της Α΄ και Β΄ λυκείου, οι οποίες σχεδίασαν 3 καινοτόμες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, με στόχο τη συμβολή στην κατάρριψη των έμφυλων στερεότυπων των STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) καθώς και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τους τομείς των STEM.

Κάθε μία από τις τρεις ομάδες υπέβαλε ξεχωριστά ένα App Prototype και ένα βίντεο με το οποίο παρουσίασε πώς η εφαρμογή της θα συμβάλει στην επίλυση των παραπάνω στόχων. Η ομάδα που υλοποίησε την εφαρμογή "Think STEM” επιλέχθηκε πανελλαδικά από τον ευρωπαϊκό οργανισμό και εκπροσώπησε μαζί με τις υπεύθυνες καθηγήτριες τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό Women and Girls in STEM forum, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Βέλγιο στις 26 Οκτωβρίου 2022. Το σχολείο εκπροσώπησαν οι μαθήτριες Ηλιάνα Κατσινέλου, Στυλιανή Τζούμη, Θεοδώρα Φίλαϊ, Σταυρούλα Χριστόφορου και οι εκπαιδευτικοί Γρηγορία Σιψά και Νικολέττα Παναγιωτοπούλου. Στο forum συμμετείχαν οι νικήτριες ομάδες από 11 χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, με συνολικά 75 μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα το forum παρακολούθησαν διαδικτυακά μαθητές από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις Βρυξέλλες, οι αποστολές των χωρών επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Parlamentarium και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.