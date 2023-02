Μαθητές από 4 χώρες της Ευρώπης στην Καλαμάτα

Η επίσκεψή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ2 με τίτλο “ F.R.E.S.S.H -Growing up with healthy knowledge : Food, Recipes,Sports, Sustainability and Health”, δηλαδή μεγαλώνοντας με νοοτροπία που συνυφαίνεται με τον υγιεινό τρόπο ζωής και το σεβασμό απέναντι στον εαυτό μας και το περιβάλλον.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά “Εκπαιδευτικοί και μαθητές ανακαλύπτουν τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής, την ιστορία της ελληνικής κουζίνας, την θερμιδική αξία των τροφών, τους τρόπους διατήρησης και απόκτησης μιας καλής σωματικής κατάστασης, αλλά κυρίως τους λόγους για τους οποίους αξίζει να ακολουθήσει κανείς έναν τέτοιο τρόπο ζωής.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δραστηριότητες που εστίαζαν στην μαγειρική και την άθληση. Ήταν ένα πρόγραμμα με εκδρομές και περιηγήσεις και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δια ζώσης εργαστήρια χωρισμένοι σε ανάμεικτες ομάδες. Από την πρώτη κιόλας ημέρα αλληλεπιδρούσαν στα Αγγλικά και απέκτησαν καινούριους φίλους. Οι μαθητές που φιλοξενήθηκαν σε ελληνικά σπίτια βίωσαν την ελληνική καθημερινότητα, κουλτούρα, διατροφή ακόμη και τον τρόπο διασκέδασής μας. Γεμάτοι εμπειρίες και νέες φιλίες η κάθε ομάδα επέστρεψε στην χώρα της παίρνοντας μαζί της την ελληνική φιλοξενία , φροντίδα και αγάπη.

Ο αποχαιρετισμός έγινε με αγκαλιές, χαμόγελα αλλά και με υπόσχεση επανασύνδεσης τον ερχόμενο Απρίλιο στην πόλη Vigo της Ισπανίας, όπου και θα κλείσει αυτό το πρόγραμμα Erasmus+”.