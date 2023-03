Θεματικό Εργαστήρι Erasmus+ Initiation στην Τρίπολη

Το έργο Initiation στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Λύκεια και στην παροχή κινήτρων ώστε οι νέοι να προσανατολιστούν περισσότερο προς την κοινότητα, προσδοκώντας στην ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό λύσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη.

Συμμετέχοντες φορείς είναι οι:

1. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

2. Πανεπιστήμιο Πατρών

3. Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία

4. Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Ιταλία

5. Vändra Gymnasium – Εσθονία

6. Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – Cardet – Κύπρος

7. The Junior and Senior School – Κύπρος

Στην διάρκεια του θεματικού εργαστηρίου (workshop) θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι σήμερα, οι επόμενοι στόχοι του καθώς και οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν μετά από την συζήτηση με

τους συμμετέχοντες.

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι ενδιαφέρονται εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ