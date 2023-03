Το 13ο Δημοτικό Καλαμάτας στην Βραΐλα της Ρουμανίας

Ολοκληρώθηκαν στην Βραΐλα της Ρουμανίας οι εργασίες της 5ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και μαθητών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture Heritage», που συντονίζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και σκοπεύει μέσα από την ανταλλαγή των μύθων, την επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά των σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.