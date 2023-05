Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus

Μαθητοκεντρική προσέγγιση, παιχνιδοποιημένη μάθηση, μάθηση που βασίζεται στο δίλημμα και στρατηγικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων μαθήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο του προγράμματος Erasmus “Gamified Introduction to Gamification” στο οποίο συμμετείχαν το Μάρτιο ως επιμορφούμενοι οι εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά Γιώτα Κωνσταντινέα (Νηπιαγωγείο), Ιωάννα Μπουγά (Δημοτικό), Χριστίνα Δίμιζα και Κωνσταντίνα Κορμά (Γυμνάσιο - Λύκειο).

Κεντρικό στοιχείο της επιμόρφωσης ήταν η εξοικείωση των επιμορφούμενων με την έννοια του διλήμματος. Παράλληλα, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στο πλαίσιο συμμετοχής του προγράμματος Erasmus με τίτλο “Statistics in Real Life” υποδέχτηκε στα τέλη Απριλίου 32 μαθητές και 8 εκπαιδευτικούς από Σουηδία, Πορτογαλία, Πολωνία και Ισπανία. Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί στους μαθητές μια καθαρή εικόνα της πρακτικότητας και χρησιμότητας των μαθηματικών στη ζωή και την καθημερινότητά. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις για μια εβδομάδα, οργανωμένο από τους εκπαιδευτικούς της ελληνικής ομάδας “Statistics in Real life” Τίνα Γιαννακέα , Βίκυ Παπανικολάου, Ελένη Λεμπέση, Μαρία Δρέτα, Γιώργο Κουτσουμπό και Γιάννη Σταθόπουλο. Τέλος, από τις 23 έως τις 30 Απριλίου, η ομάδα Erasmus F.RE.S.S.H. (Food, Recipes, Sports ,Sustainability and Health) του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά εκπροσωπήθηκε από 6 μαθήτριες και 2 συνοδούς-εκπαιδευτικούς τον Μιχάλη Κουσουλάκο και την Κωνσταντίνα Κυριοπούλου, στην τελευταία κινητικότητα του προγράμματος, στην πόλη Vigo της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε ένα σύνολο ποικίλων δραστηριοτήτων.