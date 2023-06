Με βιωματικό τρόπο οι γονείς «εκπαιδεύτηκαν» από τον λογοθεραπευτή και εξωτερικό συνεργάτη του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παναγιώτη Κανελλέα σε διάφορες στρατηγικές ενίσχυσης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών τους, βασισμένες στα προγράμματα παρέμβασης “Hanen - It Takes Two to Talk” και “Hanen - More Than Words”, με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία και γλώσσα, έχοντας ως οδηγό το παιχνίδι.