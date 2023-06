Μεταπτυχιακό για την ελιά και το ελαιόλαδο στην Καλαμάτα

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, διοργανώνει για 5η χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογία και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου”/“Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 20 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.