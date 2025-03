Επίσκεψη ξένων μαθητών στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας

Οπως ενημερώνει ο συνεταιρισμός, η επίσκεψη διοργανώνεται από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου “Mediterranean Diet for Overall Health”, στο οποίο έχει συντονιστικό ρόλο, καθώς και της δραστηριότητας “Environmental Dimensions of Food Production and Processing” και θα φιλοξενήσει από 10 έως 13 Μαρτίου, τους συνεργαζόμενους οργανισμούς 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου (Ελλάδα), Gymnázium Cyrila Daxnera (Σλοβακία), Uluslararası Samsun Gençlik, Girişimcilik ve Eğitim Derneği (Τουρκία) στις Αχαρνές. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη και στα Τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά την επίσκεψή τους στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας και τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής ελαιολάδου, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς ένα πιο ανθεκτικό και αειφόρο σύστημα τροφίμων. Η περιήγηση θα γίνει από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Μιχάλη Αντωνόπουλο γεωλόγο - γεωτεχνικό, σύμβουλο περιβάλλοντος σε θέματα κλιματικής αλλαγής και είναι ανοιχτή να την παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί.

Για πληροφορίες, τηλέφωνα 27210 24590 και 6940 848786.