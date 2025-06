Καλαμάτα: 2ο Φοιτητικό Συνέδριο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στόχος είναι η ανάδειξη της δυναμικής φωνής της νέας γενιάς ερευνητών στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και η ενίσχυση της σύνδεσης του Τμήματος με το οικοσύστημα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και αγοράς εργασίας, καλλιεργώντας γόνιμους διαλόγους και συνεργασίες ανάμεσα σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες στις ακόλουθες θεματικές: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Δημόσια Πολιτική & Δημόσια Διοίκηση, Νέες Τεχνολογίες - Ποσοτικές Μέθοδοι - Ανάλυση Δεδομένων, Διαπολιτισμική Διαχείριση & Διοίκηση, Xρηματοοικονομική Διοίκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 (Αμφιθέατρο Δ02)

9:30-10:00 Εγγραφές – Παραλαβή Υλικού

10:00-10:30 Καλωσόρισμα / Χαιρετισμοί – Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου (Αντικάλαμος)

10:30-12:00 1ο Στρογγυλό Τραπέζι: Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Πάνελ ομιλητών

1. Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

2. Νικόλας Βονόρτας, Καθηγητής, The George Washington University

3. Όλγα Κωνσταντακοπούλου, Marketing & Export Manager, ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ

4. Σταύρος Στούπας, CEO, Start PC

Συντονισμός: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Σιώκας

12:00-12:15 Διάλειμμα για καφέ

12:15-13:45 2ο Στρογγυλό Τραπέζι: Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπική ανάπτυξη, προκλήσεις και προοπτικές τον 21ο αιώνα

Πάνελ ομιλητών

1. Βασίλης Παπαευσταθίου πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ | MSc Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία ΕΜΠ | MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Μεσσηνίας, Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Δήμου Καλαμάτας

2. Χρήστος Δουλκερίδης τ. Δήμαρχος Ixelles- Bruxelles, πρώην Υπουργός Στέγασης και πρόεδρος της γαλλόφωνης κυβέρνησης των Βρυξελλών (Cocof), υπεύθυνος για την τουριστική πολιτική, την εκπαίδευση και υπεύθυνος του προϋπολογισμού.

3. Δημήτρης Μανιατάκης πρόεδρος του Μανιατακείου ιδρύματος, τ. πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΗ, τ. πρόεδρος της εταιρείας ICAP

4. Βασίλης Κουτραφούρης Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ MSc «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων» Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου (ΤΕΕ Πελοποννήσου), Αντιδήμαρχος Νέων Έργων & Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας.

Συντονισμός: Καθηγήτρια Ευγενία Μπιτσάνη

13:45-14:15 Διάλειμμα για snack

14:15-15:45 Παράλληλες συνεδρίες με παρουσιάσεις προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών και υπ. διδακτόρων

Θεματική ενότητα: Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία (Αίθουσα Δ02) Παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών/εφαρμογών των φοιτητών με Poster:

o ΑΙ προσωπικός δικηγόρος, Κριστέλα Μπρίσκου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Βizna Hub, Βασίλης Ασημακόπουλος, Χρήστος Χιονίδης, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Bizna Hub (2), Σπυριδούλα Κατσώνη, Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Ιωάννα - Σπυριδούλα Τριάντη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Easy Park, Ελένη Καπάνταη, Δήμητρα Τζωρτζάτου, Ηλίας Τσιλιγιάννης, Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/ριες

o Εco Reward, Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Νταιάνα Τζοκόλα,Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o GastroMap, Γιουλιάνα Μιχαήλ, Ελένη-Ιωάννα Μπάμπαλη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Global Planner, Αθaνάσιος Παπαγιώργη, Γεωργία Παπαδοπούλου, Αθηνά Φουντή, Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/ριες

o MindQuest, Χριστόφορος Λούζι, Άγγελος Παπαϊωάννου, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Μy closet-app, Ευσταθία Κωστοπούλου, Κωνσταντίνος Λαδάς, Ελένη Παρασκευή Μπαμπασή, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Shareiti-Πλατφόρμα Ανταλλαγής και ενοικίασης αντικειμένων, Αναστασία Βλάχου, Δέσποινα Καραγεώργου, Ιωάννα Μανεσιώτη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Smart park, Μαρία Μίνα Βαμβακάρη, Χριστίνα Ιορντάνοβα, Ειρήνη Καραμπουλατίδου, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Unilife, Μιχαήλ Μαρίνο, Κωνσταντίνος Μούρτο, Παναγιώτης Παπανικολάου, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Εξοπλισμός Νail Artist, Ιουλία Ράνιου, Δήμητρα Αντωνία Νομικού, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Εφαρμογή αποφυγής ηλεκτρονικού εγκλήματος, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γεώργιος Ρουμελιώτης, Βασίλειος Φορτούνας, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Κοσμήματα με ανακυκλώσιμα υλικά, Ευαγγελία Βιδάλη, Νεφέλη Βενετία Νεστορίδου, Αλεξάνδρα Ζεμζάντια, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Ολογραφική τεχνολογία στον τομέα της διαφήμισης, Μαρία Δημητρίου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Πρότυπο Βενζινάδικο, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Προπτυχιακός Φοιτητής

o Ψηφιακό Βιογραφικό, Παναγιώτα Λαγού, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Θεματική ενότητα: Δημόσια Πολιτική & Δημόσια Διοίκηση (Αίθουσα Δ04)

o Σχεδιασμός Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών για Άτομα με Αναπηρίες: Μελέτη Περίπτωσης Καλαμάτα, Ελλάδα, Γ.Π. Μαραβά, Υποψήφια Διδάκτωρ

o Η επίδραση των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην επιχειρηματικότητα και την πράσινη ανάπτυξη, Παναγιώτα Ντίντα, Υποψήφια Διδάκτωρ

o Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή- μελέτη περίπτωσης: η περιοχή της Μεγαλόπολης, Παρασκευή Γκούνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

o Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίλυση δημοσίων προβλημάτων : Η μελέτη του δημοσίου προβλήματος της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης της Καλαμάτας, Χάϊδω Μακροπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

o Η ισότητα των φύλων ως ευρωπαϊκή πολιτική, Χρυσούλα Βόγκλη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Κατευθύνσεις και στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Αλεξία Γράψα, Ζωή Μητρογιάννη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Επιτελικό Κράτος, Αλεξία Γράψα, Ζωή Μητρογιάννη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Δομή και λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Ιωάννης Ρωμανός Παπανδρέου, Προπτυχιακός Φοιτητής

15:45-17:00 Workshop: Business Game (Διοργάνωση Unistart Hubs)

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025 (Αμφιθέατρο Δ02)

9:30-10:00 Εγγραφές

10:00-11:30 3ο Στρογγυλό Τραπέζι: Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Πολιτικές και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Πάνελ ομιλητών

1. Γιάννης Ψυχάρης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2. Αθηναΐς Τουρκολιά, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

3. Νατάσα Τσαρτσάρα, Προϊσταμένη Τομέα Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης & Θεσμών, Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Συντονισμός: Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης

11:30-12:00 Διάλειμμα για καφέ

12.00-14.00 Παράλληλες συνεδρίες με παρουσιάσεις προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών και υπ. διδακτόρων

Θεματική ενότητα: Διαπολιτισμική διαχείριση και διοίκηση / Πολιτιστικό μάνατζμεντ / Πολιτιστική επιχειρηματικότητα / Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη / Τοπική Αυτοδιοίκηση και διαπολιτισμική διαχείριση (Αίθουσα Δ02)

o Συμβολή των φοιτητών στη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης των πανεπιστημίων: Γνώσεις και ευαισθητοποίηση των φοιτητών, Ελένη Αθανασοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ

o Blockchain και Φιλοσοφία: Εμπιστοσύνη, Κυριαρχία και Υποκειμενικότητα στην Ψηφιακή Εποχή, Παναγιώτης Βιώνης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

o Sustainable city: a response to urban challenges. A case study: Regeneration of Kalamata’s Historic Centre, Ισιδώρα Θύμη, Υποψήφια Διδάκτωρ

o H διερεύνηση και η σύγκριση του επιπέδου ενσυναίσθησης μεταξύ των φοιτητών/φοιτητριών διαφορετικών κλάδων των επιστημών υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε διαφορετικά έτη, Νίκη Κουζή, Υποψήφια Διδάκτωρ

o Ηγεσία, Εργασιακή Αστάθεια και Διοικητικές Ασυνέχειες στα Δημοτικά Ωδεία: Κρίσιμες Διαστάσεις Θεσμικής Δυσλειτουργίας, Μαρία Κουρτογιάννη, Υποψήφια Διδάκτωρ

o Cultural Elements and Heritage Management with the Support of NewTechnologies. The Case of Vathia, Inner Mani, Σταυρούλα Ξαρχάκου, Υποψήφια Διδάκτωρ

o Η Επίδραση των Νέων Τεχνολογιών στην Ανάπτυξη της Αθλητικής Επιχειρηματικότητας: Ευκαιρίες και Προκλήσεις, Μαρία Χριστοδημητροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Θεματική ενότητα: Νέες τεχνολογίες / Ποσοτικές μέθοδοι / Ανάλυση δεδομένων (Αίθουσα Δ04).

o Μελέτη της Κατανάλωσης μέσω Γραμμικής Παλινδρόμησης: Εφαρμογή στο Πρόγραμμα Gretl, Τζέσικα Λάντη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Μια εφαρμογή-ιστότοπος με σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου και του ΑΕΠ της χώρας μας, Δήμητρα Μανδαλά, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Ανάλυση μετοχής Apple Inc., Κωνσταντίνος Γκιουμές, Διονύσιος Ζαριφόπουλος, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Ανάλυση της (1) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και (2) μετοχής ΤΙΤΑΝ , Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Ραλού Γρεβενίτη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Ανάλυση χρηματοοικονομικής μετοχής ΝVIDIA, Μαρίνα Βελησσάρη, Χρυσούλα Βόγκλη, Σπυριδούλα Καββαδά, Ζωή Μητρογιάννη, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Ανάλυση της Coca Cola HBC, Χρυσούλα Βόγκλη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Ποσοτική Ανάλυση Μακροοικονομικών δεικτών μέσω του προγράμματος Gretl, Βασίλειος Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Χιονίδης, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Ανάλυση μετοχής Pepsi, Καλλιόπη Ζήνα, Φωτεινή Κοπάλα, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Ποσοτική Ανάλυση Μακροοικονομικών δεικτών, Αγάπη Αλεξίου, Φωτεινή Κοπάλα, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Ανάλυση Μετοχής με δείκτη γενικής ρευστότητας, Κωνσταντίνα Δουμουλιάκα, Άντζελα Ντεμόλλι, Προπτυχιακές Φοιτήτριες

o Ανάλυση Μετοχής σε κλάδο Βιομηχανίας, Μαρία Δημητρίου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Ανάλυση Μετοχής συμπεριλαμβανομένης της ειδικής Ρευστότητας, Αριστομένης Κωνστάνταρος, Προπτυχιακός Φοιτητής

o Ανάλυση Μετοχής με δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, Βασιλική Κουρβά, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

o Ανάλυση Μετοχής συμπεριλαμβανομένης της τυπικής απόκλισης, Ιωάννης Ζαχαριάς, Σπυρίδων Κύτταρης, Γεώργιος Νικολακάκης, Κωνσταντίνος Παππάς, Προπτυχιακοί Φοιτητές

o Ανάλυση Μετοχής με ανάλυση παθητικού και ενεργητικού, Ευαγγελία Βιδάλη, Γιουλιάνα Μιχαήλ, Προπτυχιακές Φοιτήτριες 14:00-15:00 Workshop «Από τις Σπουδές στην Επαγγελματική Επιτυχία: Ο Ρόλος του Τομέα Υγείας

και η Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας» (Αίθουσα Δ02)

Ομιλητές: Υπ. Διδάκτορας ΔΕΟ Γουρζουλίδης

Υπ. Διδάκτορας ΔΕΟ Βουδικαρης

Το Στρογγυλό Τραπέζι: Δημόσια Διοίκηση, δημόσιες πολιτικές και Περιφερειακή Ανάπτυξη και το workshop «Από τις Σπουδές στην Επαγγελματική Επιτυχία: Ο Ρόλος του Τομέα Υγείας και η Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας» αποτελούν δράσεις motivation day που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Unistart Hubs.