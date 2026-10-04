Αιμοδοσία οργανώνει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Οπως αναφέρει η Α’ ΕΛΜΕ, ανταποκρινόμενη και στον κοινωνικό της ρόλο, καλεί τους εκπαιδευτικούς μέλη της να συμμετέχουν στην αιμοδοσία, “προκειμένου να ενισχύσουμε την τράπεζα αίματος του σωματείου και να αυξηθούν οι εθελοντές/ριες αιμοδότες, τονίζοντας: “Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη πράξη αλτρουισμού, αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής προς τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας, που στηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία. Είναι πράξη αγάπης, απόδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο χαρίζεται”.

Ενημερώνοντας για την αιμοδοσία, η Α’ ΕΛΜΕ αναφέρει: “Οι εθελοντές/ντριες αιμοδότες παρακαλούνται να έχουν μαζί τον ΑΜΚΑ τους ή την κάρτα εθελοντή αιμοδότης, αν διαθέτουν. Μπορεί να αιμοδοτήσει κάθε ενήλικας 18-65 ετών και βάρους τουλάχιστον 50 κιλών. Ο/Η υποψήφιος/α αιμοδότης/ρια να έχει φάει ελαφρύ πρωινό και να έχει πιει αρκετά υγρά. Η αιμοδοσία είναι μια διαδικασία απολύτως ασφαλής και ακίνδυνη για τον αιμοδότη. Δίνουμε περίπου το 1/20 του όγκου του αίματός μας, όγκος που αναπληρώνεται μέσα σε 10 λεπτά, αφού απολαύσουμε ένα χυμό από πορτοκάλι και ένα σνακ. Ο υποψήφιος αιμοδότης ελέγχεται από γιατρό πριν την αιμοληψία, έτσι που να διασφαλίζεται τόσο η καλή υγεία του δότη, όσο και του λήπτη”.

Οσον αφορά τα οφέλη του εθελοντή αιμοδότη παρατηρεί: “Η αιμοδοσία συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων του αίματος. Δωρεάν ετήσιες εξετάσεις αίματος. Αν χρειαστείτε εσείς ή κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο αίμα, θα μπορείτε να καλυφθείτε από την τράπεζα αίματος του σωματείου. Άδεια 2 ημερών, επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας. Πάνω απ’ όλα το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο”.