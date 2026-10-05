7ο Δημοτικό Καλαμάτας: Συνάντηση των μαθητών με παππούδες και γιαγιάδες

Η δράση, με τίτλο «Μια αγκαλιά στον παππού και στη γιαγιά», εντάχθηκε στις Δράσεις Ενεργού Πολίτη και έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να ακούσουν προσωπικές ιστορίες και αναμνήσεις από τα παιδικά και σχολικά χρόνια των μεγαλύτερων. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μίλησαν για τα παιχνίδια, το σχολείο και τις συνήθειες μιας άλλης εποχής, καθώς και για τη σχέση τους με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, καθώς μικροί και μεγάλοι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν αναμνηστικές ζωγραφιές, αποτυπώνοντας στο χαρτί όμορφες στιγμές από τη συνάντησή τους. Μέσα από τη δράση, τα παιδιά γνώρισαν πτυχές της καθημερινής ζωής του παρελθόντος και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με την παλαιότερη γενιά. Τη δράση υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί της Β' Αννα Παυλάκου (Β1) και Γιώτα Ψυχάρη (Β2).