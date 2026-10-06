Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας: “Εδώ και τώρα σχολικοί νοσηλευτές στα σχολεία των παιδιών μας”

Το Συνδικάτο καταγγέλλει “την τεράστια καθυστέρηση στο διορισμό σχολικών νοσηλευτών που προβλέπει ο νόμος, σε σχολεία που έχουν αιτηθεί οι γονείς την παρουσία τους λόγω ασθένειας των παιδιών τους” κι επισημαίνει:

“Συγκεκριμένα, συναδέλφισσα, ιδιωτική υπάλληλος, καταγγέλλει ότι για το παιδί της που πάσχει από επιληψία, ο σχολικός νοσηλευτής θα μπορεί να καλύπτει το σχολείο του παιδιού της μόνο για 2,5 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει, γιατί από τις αιτήσεις που έχουν γίνει, απαιτούνται συνολικά 14 σχολικοί νοσηλευτές στην Καλαμάτα, ενώ έχουν προσληφθεί μόλις 8. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι σχολικοί νοσηλευτές να εξυπηρετούν κάποιες μέρες ένα σχολείο και κάποιες μέρες άλλο.

Η παρουσία νοσηλευτή στο σχολείο, ο οποίος θα παρέχει στο παιδί τακτικά, την κατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα είναι επιβεβλημένη λόγω της πάθησης του. Για 2,5 ημέρες, λοιπόν, το παιδί ή θα στερηθεί το κατοχυρωμένο κατά τα άλλα δικαίωμά του στη μόρφωση ή θα αναγκαστεί η εργαζόμενη να πάρει άδεια άνευ αποδοχών από τη δουλειά της, προκειμένου να είναι η ίδια παρών στο σχολείο και να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα στο παιδί της.

Υποχρεώνουν τους γονείς να επιλέξουν ή να ρισκάρουν την υγεία του παιδιού τους, γιατί κάποιες μέρες δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής ή να μην εργάζονται κάποιες μέρες, μειώνοντας δραστικά το εισόδημά τους σε συνθήκες τεράστιας ακρίβειας, που έτσι και αλλιώς ο μισθός του εργαζομένου δεν επαρκεί για να βγει ο μήνας. Την ίδια ώρα που λένε ότι η οικονομία «δεν αντέχει» τις ανάγκες των εργατικών – λαϊκών οικογενειών, αντέχει τα δισεκατομμύρια για τις ανάγκες της πολεμικής εμπλοκής και την κερδοφορία των ομίλων”.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας απαιτεί “εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και τον ορισμό όλων των σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία που έχουν γίνει αιτήσεις. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία”.