Δημιουργίες Μεσσήνιων μαθητών σε έκθεση εικαστικής αφίσας

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και του Ελληνικού Τμήματος IBBY (Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου, στη Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη και στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ), με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Τα έργα δημιουργήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο των δράσεων φιλαναγνωσίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2026, στη γιορτή λήξης των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης. Συνολικά 29 μαθητικές δημιουργίες από σχολεία της Μεσσηνίας μεταφέρουν στην Αθήνα τη ματιά των παιδιών για το βιβλίο, την ανάγνωση, τη φαντασία και τους κόσμους που ανοίγονται μέσα από τις σελίδες του. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα έργα των μαθητών και μαθητριών, ενώ ιδιαίτερη θέση θα έχουν τα σύντομα κείμενα που δημιούργησαν οι σχολικές ομάδες για να συνοδεύσουν τις αφίσες τους. Μέσα από αυτά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο το εικαστικό αποτέλεσμα, αλλά και την ιστορία πίσω από κάθε έργο: πώς γεννήθηκε η ιδέα, τι ενέπνευσε τα παιδιά και τι σημαίνει για εκείνα ένα βιβλίο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν πέντε εργαστήρια για παιδιά στον ίδιο χώρο, δίνοντας στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετέχουν δημιουργικά και να γνωρίσουν το βιβλίο μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης και έκφρασης. Η έκθεση και τα εργαστήρια αποτελούν το προοίμιο του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, που θα ακολουθήσει στην Καλαμάτα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.