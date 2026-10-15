Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια για μαθητές από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου

Για 13η συνεχή χρονιά το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά / CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια διοργανώνει εξετάσεις για μαθητές και μαθήτριες από Β’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου, με στόχο τη συμμετοχή τους στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Χίο, Σάμο, Πάτρα, Λάρισα, Ρόδο, Αλεξανδρούπολη και Σύρο. Στις αρχές του 2027 θα ανακοινωθούν επιπλέον ημερομηνίες και εξεταστικές τοποθεσίες σε Καλαμάτα, Ξάνθη, Κοζάνη, Λευκωσία, Ηράκλειο και Μυτιλήνη.

Τεστ εξετάσεων και εγγραφές

Το CTY Greece χρησιμοποιεί δύο τεστ:

- Το School and College Ability Test (SCAT): για μαθητές από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα λογικής σκέψης στη γλώσσα και στα μαθηματικά.

- Το Spatial Test Battery (STB): για μαθητές από ΣΤ’ Δημοτικού έως

Γ’ Γυμνασίου, το οποίο αξιολογεί δεξιότητες χωρικής αντίληψης και μνήμης.

Τα τεστ προσφέρονται επίσης στα αγγλικά για μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε διεθνή σχολεία ή διδάσκονται στα αγγλικά.

Η εγγραφή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας: https://cty-greece.gr/el/engrafeite-stis-exetaseis/, όπου είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις και τα προγράμματα, οι ημερομηνίες και οι εξεταστικές τοποθεσίες, καθώς και δείγματα των τεστ. Οι εγγεγραμμένοι λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από το 2013, το CTY Greece σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές και αντιληπτικές ικανότητες, βάθος και εύρος σκέψης, περιέργεια και έντονη αγάπη για τη μάθηση. Τα προγράμματα προσφέρουν ένα δημιουργικό περιβάλλον, με περιεχόμενο και διδακτικές προσεγγίσεις που διαφοροποιούνται από το τυπικό σχολικό πλαίσιο.

Το Κέντρο ξεκίνησε με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού European Council of High Ability (ECHA) και του European Talent Support Network. Σύμβουλος προγράμματος είναι το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Το CTY Greece προσφέρει Online προγράμματα Σύγχρονης και Ασύγχρονης Διδασκαλίας, προγράμματα Σαββατοκύριακου και Θερινά Προγράμματα διάρκειας τριών εβδομάδων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στα προγράμματα προϋποθέτει αξιολόγηση μέσω εξετάσεων που έχουν σχεδιαστεί από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά και δεν απαιτούν προετοιμασία.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 20.500 μαθητές και μαθήτριες έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις του CTY Greece και περισσότεροι από 8.000 στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Στα θερινά προγράμματα έχουν συμμετάσχει 4.156 μαθητές και μαθήτριες, από τους οποίους 2.150 με υποτροφία, ποσοστό άνω του 51%.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310332625, 2310398253 και στο email: cty@anatolia.edu.gr