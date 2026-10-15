Καλαμάτα: Μαθητές τριών Δημοτικών Σχολείων μαθαίνουν να σώζουν ζωές

Ένα σημαντικό μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης θα στείλουν αύριο μαθητές και μαθήτριες της Καλαμάτας, συμμετέχοντας στη μεγάλη πανελλήνια πρωτοβουλία του ανθρωπιστικού οργανισμού «Kids Save Lives».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, από τις 10 π.μ. έως τις 11 π.μ., με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από το 13ο, το 16ο και το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες ήδη από τη σχολική ηλικία.

Παράλληλα, θα μεταφέρουν το μήνυμα ότι η έγκαιρη παρέμβαση σε ένα επείγον περιστατικό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς (World Restart a Heart Day), που τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής και την άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ.

Η φετινή πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη δυναμική, καθώς περισσότερα από 1.200 σχολεία από ολόκληρη την Ελλάδα συμμετέχουν στην πανελλήνια κινητοποίηση, εκ των οποίων 90 σχολικές μονάδες βρίσκονται στην Πελοπόννησο.