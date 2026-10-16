Η Ενωση Συλλόγων Γονέων για την πυροπροστασία σχολείων Καλαμάτας

Την αντίδρασή της για το γεγονός ότι τα σχολεία του Δήμου έχουν προστατευτεί μόλις κατά 12% σε περίπτωση φωτιάς και πως η δημοτική αρχή “πανηγυρίζει” γι’ αυτό, εκφράζει η Ενωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας.

“Κυβέρνηση και δημοτική αρχή δεν μπορούν να πανηγυρίζουν για την κάλυψη ενός μικρού μέρους των αναγκών, αφήνοντας στην τύχη κατ’ ουσία την προστασία των παιδιών μας”, επισημαίνει η Ενωση και απαιτεί “πλήρη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σε όλα τα σχολεία”.

Αναλυτικά, η Ενωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας αναφέρει, σε ανακοίνωσή της:

“Την ώρα που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αγωνιούν για την ασφάλεια των σχολείων, η δημοτική αρχή Καλαμάτας παρουσιάζει ως σημαντική επιτυχία τη δρομολόγηση παρεμβάσεων πυροπροστασίας ύψους 270.000 ευρώ. Όμως, όπως και ο ίδιος ο Δήμος ομολογεί, για την πλήρη εφαρμογή των μελετών απαιτούνται 2.200.000 ευρώ. Δηλαδή, καλύπτεται μόνο το 12% των αναγκών!!!

Για το υπόλοιπο, η απάντηση παραμένει ότι «δεν υπάρχουν χρήματα».

Κυβέρνηση και δημοτική αρχή δεν μπορούν να πανηγυρίζουν για την κάλυψη ενός μικρού μέρους των αναγκών, αφήνοντας στην τύχη κατ’ ουσία την προστασία των παιδιών μας. Η Ένωση Γονέων Καλαμάτας, όλο το προηγούμενο διάστημα, προχώρησε σε επανειλημμένες παρεμβάσεις για την πυροπροστασία των σχολείων: καταγγελίες στην Πυροσβεστική, προσφυγή στην Εισαγγελία, παρεμβάσεις στον Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανάδειξη συγκεκριμένων ελλείψεων και κινδύνων.

Όλες αυτές οι ενέργειες και οι καταγγελίες είναι που οδήγησαν στο να υπάρξει μία σχετική κινητικότητα και να πραγματοποιηθούν έλεγχοι, όπου μάλιστα η Πυροσβεστική σε όλες τις μέχρι τώρα τις αυτοψίες εντόπισε στην καλύτερη των περιπτώσεων ελλείψεις στην πυροπροστασία των σχολείων. Η επίμονη πίεσή μας ανάγκασε τη δημοτική αρχή να κινηθεί και να προχωρήσει στις επαφές για την αξιοποίηση ακόμα και αυτής της ισχνής χρηματοδότησης του 12% των αναγκών.

Οι όποιες ελάχιστες παρεμβάσεις δρομολογούνται είναι αποτέλεσμα αυτής της διεκδίκησης. Δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού, ούτε δικαιολογούν τη μετατροπή μιας χρόνιας υποχρέωσης σε επικοινωνιακή επιτυχία.

Το βασικό ζήτημα παραμένει: η τοποθέτηση πυροσβεστήρων δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη πυροπροστασία!

Οι πυροσβεστήρες είναι απαραίτητοι, αλλά αποτελούν μόνο ένα μέρος της ενεργητικής πυροπροστασίας. Απαιτούνται λειτουργικά συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης, όπου προβλέπονται, τακτική συντήρηση και έλεγχος. Παράλληλα, η παθητική πυροπροστασία αφορά την ίδια τη διαμόρφωση του κτηρίου: ασφαλείς οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου και μέτρα που εμποδίζουν την εξάπλωση της φωτιάς και επιτρέπουν την ασφαλή εκκένωση.

Ποιος ελέγχει, λοιπόν, την παθητική πυροπροστασία των σχολείων; Ποιος αναλαμβάνει την αποκατάσταση των ελλείψεων και με ποιο χρονοδιάγραμμα; Η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να χάνεται ανάμεσα σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η πραγματικότητα στα σχολεία της Καλαμάτας αποκαλύπτει πόσο απέχουν οι διαβεβαιώσεις από τις ανάγκες: Στο Μουσικό Σχολείο, ένα σύστημα πυρόσβεσης που κόστισε σημαντικά ποσά παραμένει, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουμε αναδείξει, εκτός λειτουργίας. Στο ΕΝΕΕΓΥΛ μετά το πρόσφατο μπουρίνι διαπιστώθηκε ότι ο χώρος του καυστήρα ήταν γεμάτος με λάσπες και βούρκο. Στο 13ο Δημοτικό, παιδιά κάνουν μάθημα δίπλα σε καυστήρα, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου της ασφάλειας και του διαχωρισμού των χώρων. Στο 3ο Γυμνάσιο χρειάστηκαν επανειλημμένες κινητοποιήσεις των γονέων και μεγάλο διάστημα αναμονής για να δοθεί λύση στο σοβαρό πρόβλημα του καυστήρα.

Αν είναι δυνατόν να πρέπει οι γονείς να κινητοποιούνται ξανά και ξανά, για να εξασφαλιστούν τα αυτονόητα!

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τις αναφορές για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, δείχνουν πόσο αναγκαία είναι η έγκαιρη πρόληψη και η τεκμηριωμένη διασφάλιση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων.

Οι ευθύνες δεν περιορίζονται στον Δήμο. Η κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει ολόκληρη την αναγκαία χρηματοδότηση για ασφαλή σχολεία. Η δημοτική αρχή, όμως, έχει δικές της ευθύνες όταν αποδέχεται την υποχρηματοδότηση, τη δικαιολογεί και παρουσιάζει ως επαρκείς αποσπασματικές παρεμβάσεις. Με αυτή τη στάση στηρίζει την πολιτική που αντιμετωπίζει ακόμη και την προστασία της ζωής των μαθητών ως κόστος.

Το επιχείρημα ότι «δεν υπάρχουν χρήματα» αποκαλύπτει τις πολιτικές τους προτεραιότητες.

Γιατί θα έπρεπε όπως βρέθηκαν άμεσα εκατομμύρια για την αναβάθμιση του Δημοτικού

Σταδίου ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις της Super League, έτσι θα έπρεπε να βρεθούν και για την πλήρη πυροπροστασία των σχολείων”.

Η Ενωση απαιτεί από την κυβέρνηση και τον Δήμο: “Πλήρη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σε όλα τα σχολεία. Άμεσους, ολοκληρωμένους ελέγχους όλων των σχολικών μονάδων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έγγραφη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για τα αποτελέσματα. Άμεση αποκατάσταση των επικίνδυνων ελλείψεων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφή ευθύνη υλοποίησης. Έλεγχο και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και ουσιαστική προετοιμασία για ασφαλή εκκένωση των σχολείων”.

Τέλος, καλεί “τους Συλλόγους Γονέων, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να δυναμώσουμε την κοινή μας διεκδίκηση. Η Ένωση Γονέων Καλαμάτας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις ελλείψεις και να απαιτεί την αποκατάστασή τους” και καταλήγει: “Δεν θα περιμένουμε να συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό για να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι που ήδη καταγγέλλουμε. Η ζωή των μαθητών δεν είναι κόστος. Ασφαλή και σύγχρονα σχολεία τώρα”.