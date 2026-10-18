Συλλαλητήριο εκπαιδευτικών την Τετάρτη στην Καλαμάτα

Το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας προκηρύσσει την ημέρα αυτή, 3ωρη στάση εργασίας, 8 με 11 το πρωί, συμπληρωματική σε αυτή της ΟΛΜΕ, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και καλεί όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι “η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο. Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα” και παρατηρεί, μεταξύ άλλων: “Μαθήματα χάνονται, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές/τριες στοιβάζονται σε τμήματα των 25, 26 και 27 παιδιών, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες! Τα σχολεία λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό μεγαλώνουν, ενώ πολλά σχολικά κτήρια παραμένουν ασυντήρητα, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Την ίδια στιγμή, οι μισθοί μας εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια εξανεμίζει το εισόδημά μας. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές/τριες συνάδελφοι/ισσες καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια και μετακινήσεις για να μπορέσουν απλώς να εργαστούν, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.

Δεν αποδεχόμαστε ως «κανονικότητα» ο/η εκπαιδευτικός να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του.

Παράλληλα συνεχίζεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η υποβάθμιση της παιδαγωγικής μας υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος συναδέλφων/ισσών, για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών”.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Η ΟΛΜΕ δηλώνει, ανάμεσα στα άλλα, πως “διεκδικούμε: Άμεση κάλυψη όλων των κενών με τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους/ες. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα σε αναπληρωτές/τριες! Όχι στην προπληρωμένη κάρτα ανεργίας. Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στα τμήματα προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια. Να ανακληθούν όλες οι συμπτύξεις τμημάτων. Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Όχι στην κατηγοριοποίηση, και τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου με το Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση του IB και των Ωνασείων. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη εκπαιδευτικών και γονιών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτήρια, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικών ελέγχων, συντήρησης και ανέγερσης νέων σχολείων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Επιστροφή του Μ.Κ. της διετίας 2016–2017. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Πλήρης σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Μέτρα για τη στέγαση και τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Επίδομα στέγασης, αξιοποίηση δημόσιων υποδομών για κατοικίες εκπαιδευτικών, δωρεάν μετακίνηση από και προς τον τόπο εργασίας, ατέλεια σε διόδια και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Να αποσυρθεί η Υπουργική Απόφαση για τις σχολικές εκδρομές, που φορτώνει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία και ευθύνη στις πλάτες των εκπαιδευτικών”.

(Φωτογραφία αρχέιου)