Απεργούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί - Συλλαλητήριο στην Καλαμάτα

Στη Μεσσηνία στην απεργία συμμετέχει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας και καλεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Καλαμάτα στις 12 μ. σήμερα το μεσημέρι, έξω από το παλιό Δημαρχείο, στην Αριστομένους.

Στην κινητοποίηση που στηρίζουν συνδικαλιστικοί φορείς και σωματεία, τα αιτήματα είναι ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης, οι έλεγχοι και η συνολική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, μικρότερα τμήματα και μέτρα για το κόστος των σχολικών δραστηριοτήτων.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Χθες στα γραφεία της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας στην Καλαμάτα δόθηκε συνέντευξη Τύπου με τους διοργανωτές της απεργίας να απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο, προκειμένου να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στους κυβερνώντες πως δεν πάει άλλο με την υποχρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας.

Ο ταμίας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Θεόφιλος Παπαδόπουλος τόνισε πως ζουν καθημερινά την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, με χιλιάδες κενά που πολλά απ’ αυτά δεν καλύπτονται ποτέ.

“Ζούμε την εντατικοποίηση στη δουλεία μας που μας φορτώνει συνεχώς

«καθήκοντα» τις περισσότερες φορές άσχετα με τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Ζούμε την αγωνία των μαθητών μας που βλέπουν μπροστά τους ένα μέλλον αβέβαιο. Σήμερα υπάρχουν ακόμη 30 κενά εκπαιδευτικών στα γυμνάσια και λύκεια της Μεσσηνίας, ενώ λείπουν και ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί και σχολικοί νοσηλευτές. Διαδηλώνουμε για να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία, για να μην έχουμε τμήματα με 27 και πλέον μαθητές, για να μην φυτοζωούν τα σχολεία λόγω της υποχρηματοδότησης, για σχολικά κτίρια συντηρημένα και ασφαλή, για την επιστροφή των κομμένων 13ου και 14ου μισθών μας για πραγματικές αυξήσεις, για να σταματήσουν η παιδαγωγική μας απαξίωση, η επαγγελματική εξουθένωση και οι πειθαρχικές διώξεις όσων

αγωνίζονται, για σχολεία που να μορφώνουν κι όχι να εξοντώνουν τους μαθητές μας. Οι νεοδιόριστοι συνάδελφοί μας καλούνται να ζήσουν με μισθό 819 ευρώ τον μήνα και οι αναπληρωτές με περίπου 1.000 ευρώ πληρώνοντας νοίκι πάνω από 400 ευρώ.

Ξεκινάμε από σήμερα με την μεγάλη κλαδική απεργία δίνοντας το μήνυμα «Δεν πάει άλλο, λεφτά για την Παιδεία για τα σχολεία για τους μισθούς μας κι όχι για τον Πόλεμο».

Στόχος μας είναι σήμερα να μην ανοίξει κανένα σχολείο, κανένας εκπαιδευτικός να μην μπει στην τάξη. Είμαστε πολλοί κι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Δεν έχουμε άλλο δρόμο”.

Η πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Κατερίνα Δρούλια αναφέρθηκε στο κάλεσμα της ΟΛΜΕ, τονίζοντας πως συμμετέχουν στην κινητοποίηση με συμπληρωματική 3ωρη στάση εργασίας: “διεκδικούμε άμεση κάλυψη κενών, γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην Παιδεία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για στέγαση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών, είμαστε αντίθετοι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και ζητούμε την πάταξη της γραφειοκρατίας”.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο στην Καλαμάτα απεύθυνε η Ελένη Τζιαμπίρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας και του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας.

“Αύριο απεργούμε γιατί πριν τελειώσει ο μήνας τελειώνει ο μισθός. Την τελευταία 15ετία οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί μειώσεις 40% στους μισθούς τους.

Απεργούμε γιατί θίγεται ο παιδαγωγικός μας ρόλος από τις αλλαγές του Υπουργείου. Απεργούμε γιατί έχουμε χρέος απέναντι στους μαθητές για ασφαλή και σύγχρονα κτήρια, που δεν θα μπάζουν νερό με την πρώτη βροχή. Απεργούμε γιατί έχουμε χρέος να έχουμε ένα σχολείο που δεν θα εξουθενώνει ούτε τους μαθητές ούτε τους εκπαιδευτικούς.

Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε ότι τα χρήματα που προορίζονταν για προσλήψεις εκπαιδευτικών και για να κάλυψη αναγκών στα σχολεία, έχουν μετατραπεί σε βόμβες και σφαίρες”.

Τη συμπαράσταση στον αγώνα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, των γονιών για μία καλύτερη Παιδεία, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Παναγιώτης Μερτίκας που πρόσθεσε “διεκδικούμε μαζί με εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς μισθούς που θα ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής.

Καλούμε κι εμείς ως νομαρχιακό τμήμα στο συλλαλητήριο για ένα ηχηρό μαζικό μήνυμα αντίστασης απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας. Παίρνουμε δύναμη από τα μεγάλα παλλαϊκά συλλαλητήρια της Γαλλίας και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Το σύνθημά μας είναι λεφτά για παιδεία και υγεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία”.

Για στήριξη στο δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Ειδικευμένων Γιατρών μίλησε η Ευγενία Ντρε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΑ Μεσσηνίας.

Η κ. Ντρε απεύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στο παλιό δημαρχείο Καλαμάτας “για να ακουστεί δυνατά η φωνή των εργαζομένων. Υγεία και Παιδεία είναι δύο πυλώνες που βάλλονται ανηλεώς τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να είναι προσβάσιμα για κάθε παιδί, για κάθε έφηβο, για κάθε φοιτητή, για κάθε πολίτη”.

Συμπαράσταση στον αγώνα εκπαιδευτικών και υγειονομικών από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών, οι οποίοι προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα Τετάρτη.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας σημειώνει:

“Η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τα προβλήματα της υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης, αποτελούν τους δύο βασικότερους πυλώνες της κοινωνίας μας. Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο στεκόμαστε στο πλευρό τους και στηρίζουμε τον αγώνα τους για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων, μόνιμους διορισμούς σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, ουσιαστική χρηματοδότηση και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους. Η υγεία των πολιτών και η μόρφωση των παιδιών μας δεν είναι εμπορεύματα ούτε «κόστος». Είναι δικαιώματα που οφείλουμε να υπερασπιστούμε όλοι μαζί”.

Κ.Ηλ.