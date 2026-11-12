Καλαμάτα: Νέος εξοπλισμός στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Νέο εξοπλισμό παρέλαβε η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, έπειτα από παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις του Συλλόγου Οικοτρόφων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στην Εστία έφτασαν 30 νέα κλιματιστικά, δύο ανεμιστήρες, δύο τηλεοράσεις και δύο πλυντήρια. Ο Σύλλογος συνδέει την εξέλιξη αυτή με τη δημοσιοποίηση των αιτημάτων του, τις κινητοποιήσεις και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, επισημαίνοντας τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών.

Όπως τονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, η παραλαβή του εξοπλισμού αποτελεί ένα θετικό βήμα, με την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Εστίας να συνεχίζεται. Στόχος παραμένει η ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων των οικοτρόφων και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και σπουδών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος καλεί τους φοιτητές να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στις συλλογικές διαδικασίες, υπογραμμίζοντας ότι κάθε κατάκτηση δίνει ώθηση στις επόμενες διεκδικήσεις.