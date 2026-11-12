Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Τιμητική διάκριση από το British Council

Μια σημαντική τιμητική διάκριση έλαβαν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά από το British Council, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα μέλη του British Examinations Network και του προγράμματος British Council Advantage, αναγνωρίζοντας τη σταθερή συνεργασία και τη συμβολή τους στο έργο του οργανισμού.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, ως μέλος του προγράμματος British Council Advantage Premium Plus, συνεργάζονται με το British Council για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις Cambridge English Qualifications. Η απονομή της τιμητικής πλακέτας αποτελεί αναγνώριση αυτής της συνεργασίας και της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται από το Αγγλικό Τμήμα του σχολείου. Για τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, που υπερβαίνει την προετοιμασία για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού.

Στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύσσουν ουσιαστικές γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με αυτοπεποίθηση και να αποκτούν εφόδια για τη μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Η τιμητική αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με το British Council και τον προσανατολισμό τους στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, με διεθνείς προοπτικές και ουσιαστικά εφόδια για τους μαθητές.