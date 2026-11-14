Επίσκεψη φοιτητών στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος «Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επισκέφθηκαν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο με την καθηγήτρια Ευγενία Μπιτσάνη και την Ισιδώρα Θύμη, Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικού του Τμήματος.

Το εργαστήριο έδωσε στους φοιτητές την ευκαιρία να δουν στην πράξη δύο διαφορετικά μοντέλα πολιτιστικού θεσμού στο ίδιο κτίριο. Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, που ιδρύθηκε το 1933 από 46 διανοούμενους της πόλης, διαφυλάσσει ένα σπάνιο αρχείο με πάνω από 400.000 φύλλα Μεσσηνιακών εφημερίδων, χειρόγραφα και σπάνια βιβλία. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το ευρύ κοινό με δανεισμό, παιδικό τμήμα και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι φοιτητές συνομίλησαν με τους υπεύθυνους για τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση των συλλογών και τη σχέση των βιβλιοθηκών με την τοπική κοινωνία.

Η έκθεση των εφημερίδων, ανέδειξε τον τοπικό τύπο ως πολιτιστική κληρονομιά και ως χώρο δημόσιου διαλόγου. Οι φοιτητές αξιοποίησαν τα ευρήματα της επίσκεψης στην εργασία «Πολιτιστική Χαρτογράφηση ανά Συνοικία», όπου καταγράφουν τους πολιτιστικούς πόρους των συνοικιών της Καλαμάτας και διατυπώνουν προτάσεις πολιτιστικού σχεδιασμού.

«Η πολιτιστική πολιτική δεν διδάσκεται μόνο μέσα στην αίθουσα», δήλωσε η Ευγενία Μπιτσάνη. «Στις δύο βιβλιοθήκες οι φοιτητές μας είδαν πώς μια πόλη φυλάει τη μνήμη της και πώς κάνει τη γνώση κτήμα όλων. Η εμπειρία αυτή θα εμπλουτίσει άμεσα την έρευνα πεδίου που κάνουν στις συνοικίες της πόλης» συμπλήρωσε.