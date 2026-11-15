Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Καλαμάτα: Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας καταγγέλλει την ΠΑΣΠ

Την ΠΑΣΠ, τη φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ στην Καλαμάτα, καταγγέλλει η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στην πόλη και στον εορτασμό για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Και καλεί όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη συγκέντρωση την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Σε ανακοίνωση – καταγγελία τους οι εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική στους Φοιτητικούς Συλλόγους της Καλαμάτας αναφέρουν:

“Είναι απαράδεκτο, σε μια περίοδο που οξύνεται η πολεμική εμπλοκή της χώρας μας, που η κυβέρνηση εμπλέκει ολοένα και βαθύτερα τον λαό και τη νεολαία στους πολεμικούς σχεδιασμούς, να επιχειρείται να μπουν εμπόδια στον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου. Η απαράδεκτη ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΕΜΠ, με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιχειρεί να επιβάλει, αποδεικνύει ότι το πραγματικό μήνυμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να ενοχλεί. Τον ρόλο της κυβέρνησης που επιχειρεί να βάλει εμπόδια και υπονομεύει τον εορτασμό του Πολυτεχνείου τον έχει αναλάβει επάξια η ΠΑΣΠ (παράταξη του ΠΑΣΟΚ) στην Καλαμάτα.

Το μήνυμα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», το «Εξω οι ΗΠΑ – Εξω το ΝΑΤΟ», παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Αφορά τον αγώνα για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει, ενάντια στην πολιτική που βάζει τις ανάγκες μας στο ζύγι του κόστους και του κέρδους, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στάση των εκπροσώπων της ΠΑΣΠ στους Φοιτητικούς Συλλόγους της Καλαμάτας προκαλεί αποτροπιασμό και εύλογα ερωτήματα.

Πιο συγκεκριμένα: Στον Φοιτητικό Σύλλογο της ΣΕΥ, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ αγνοούνται εδώ και μέρες. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική ΚΣ, ώστε να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, για να οργανωθεί η δράση του Συλλόγου και η συμμετοχή του στον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν εν έτη 2026 ότι δεν έχουν κινητό, ενώ μιλούσαν σε αυτό!

Στον Φοιτητικό Σύλλογο της ΣΔΟ, έκαναν Δ.Σ. χωρίς ενημέρωση των εκπροσώπων της ΠΚΣ, με κλειστές πόρτες χωρίς να γνωρίζει κανείς τι αποφασίστηκε, αν και τι συζητήθηκε.

Στον Φοιτητικό Σύλλογο της ΣΓΤ, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ αγνοούν ότι ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου ξεκίνησε στις 15 Νοέμβρη και καλούν σε γενική συνέλευση τη Δευτέρα 16/11, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη του 3ημερου εορτασμού. Ίσως βέβαια να μην πρόλαβαν να διαβάσουν και να μάθουν ιστορία, καθώς ήταν απασχολημένοι με το να απειλούν και να τραμπουκίζουν οικότροφες φοιτήτριες στην φοιτητική εστία…

Η αλήθεια είναι όμως πως δεν πρόκειται για ιστορική παράλειψη ή άγνοια, αλλά για πολιτική επιλογή για να υπονομεύσουν και να βάλουν εμπόδια στους Φοιτητικούς Συλλόγους να συζητήσουν, να οργανώσουν έγκαιρα και ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις συγκεντρώσεις του Πολυτεχνείου. Όπως σε όλα τα ζητήματα, έτσι και σε αυτό, η ΠΑΣΠ λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στην Καλαμάτα.

Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να βγάλει συμπεράσματα, να δυναμώσει τη συμμετοχή του στις συλλογικές διαδικασίες, να πάρει την υπόθεση του εορτασμού στα δικά του χέρια”.