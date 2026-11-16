“Η ευθύνη για την κατάσταση στα δημόσια σχολεία είναι πρωτίστως κρατική και κυβερνητική”, επισημαίνει η Ενωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας, με αφορμή την κινητοποίησή της έξω από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου ανέδειξε τις ανάγκες των σχολείων και κατέθεσε υπόμνημα.

Η Ενωση καλεί την ΚΕΔΕ και τις δημοτικές αρχές να διεκδικήσουν μαζί με τη σχολική κοινότητα από την κυβέρνηση επαρκή και σταθερή κρατική χρηματοδότηση και έκτακτους πόρους για τις επείγουσες ανάγκες ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και σύγχρονα σχολικά κτήρια.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας “χαιρετίζει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, έξω από το συνέδριο της ΚΕΔΕ” και σημειώνει: “Με πρωτοβουλία της Ένωσής μας και με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, αναδείξαμε τις ανάγκες των δημόσιων σχολείων και καταθέσαμε υπόμνημα, ζητώντας την υιοθέτηση των αιτημάτων μας και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών διεκδίκησης.

Στην πόλη που φιλοξένησε το συνέδριο, το 17ο Δημοτικό εξακολουθεί να στεγάζεται σε λυόμενο 40 χρόνια μετά τους σεισμούς του 1986. Η ειδική αγωγή παραμένει αντιμέτωπη με ανεπαρκείς και ακατάλληλους χώρους. Προβλήματα συντήρησης, υγρασίας, πυροπροστασίας, αντισεισμικής θωράκισης και καθαριότητας εξακολουθούν να απασχολούν τη σχολική κοινότητα. Αυτή την πραγματικότητα φέραμε μπροστά στην κυβέρνηση και στους εκπροσώπους των δήμων.

Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή είναι πρωτίστως κρατική και κυβερνητική. Η χρόνια υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους χωρίς επαρκείς πόρους και προσωπικό αφήνουν τις ανάγκες των παιδιών μας ακάλυπτες.

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού για διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων πραγματικά μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό των τεράστιων και οξυμένων προβλημάτων.

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τη συμπαράστασή τους στην κινητοποίηση εξέφρασαν οι δήμαρχοι Πατρέων και Χαϊδαρίου και δεκάδες αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από τους Δήμους Καλαμάτας, Αθήνας, Καισαριανής, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Νέας Σμύρνης, Βύρωνα, Νεάπολης Συκεών, Αγρινίου που ήρθαν κοντά στους συγκεντρωμένους γονείς και εκπαιδευτικούς. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία και τη στήριξή τους.

Αντίθετα, κανένας εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής Καλαμάτας δεν ήρθε στο πλευρό των συγκεντρωμένων. Η απουσία αυτή γεννά εύλογα ερωτήματα, όταν τα προβλήματα των σχολείων της πόλης είναι γνωστά και έχουν επανειλημμένα τεθεί από την Ένωσή μας.

Ο ίδιος ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε στην ομιλία του στην ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων και της σχολικής καθαριότητας. Ανέφερε, μάλιστα, ότι υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για έργα πυροπροστασίας των σχολείων ύψους 2 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση και γι’ αυτό έχει πάει το θέμα στον εισαγγελέα.

Οι επισημάνσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα όσων αναδεικνύουμε και το πόσο δυνατή και επιδραστική είναι η φωνή μας, όταν είναι συντονισμένη.

Δεν αρκεί, όμως, να επαναλαμβάνονται στα βήματα των συνεδρίων. Χρειάζεται δυναμική και οργανωμένη διεκδίκηση, σε κοινό βηματισμό με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων. Η υποχρηματοδότηση δεν απαλλάσσει τον Δήμο από τις δικές του ευθύνες για την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολείων.

Οφείλουμε να αναφέρουμε τον εμπαιγμό της υπουργού Παιδείας που με διάφορα προσκόμματα απέφυγε να δεχτεί αντιπροσωπεία μας.

Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε ότι στην ειρηνική κινητοποίησή μας υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Είναι απαράδεκτο τα δίκαια αιτήματα για τα σχολεία των παιδιών μας να τίθενται υπό τέτοια αστυνομική επιτήρηση.

Η ομόφωνη έγκριση ξεχωριστού ψηφίσματος για τις σχολικές υποδομές από το συνέδριο της ΚΕΔΕ πρέπει τώρα να συνοδευτεί από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Καλούμε την ΚΕΔΕ και τις δημοτικές αρχές να διεκδικήσουν μαζί με τη σχολική κοινότητα από την κυβέρνηση: Επαρκή και σταθερή κρατική χρηματοδότηση και έκτακτους πόρους για τις επείγουσες ανάγκες ασφάλειας και υγιεινής. Σύγχρονα σχολικά κτήρια, αντικατάσταση των λυόμενων και κατάλληλη στέγη για την ειδική αγωγή, με πλήρη προσβασιμότητα. Ολοκληρωμένους προσεισμικούς ελέγχους, τις αναγκαίες ενισχύσεις και πλήρη πυροπροστασία σε όλα τα σχολεία. Επαρκές μόνιμο προσωπικό καθαριότητας και στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων. Αφορολόγητο πετρέλαιο θέρμανσης και επαρκή, έγκαιρη κάλυψη των αναγκών θέρμανσης όλων των σχολείων.

Συνεχίζουμε μαζί με τους Συλλόγους Γονέων και τα σωματεία των εκπαιδευτικών. Η ασφάλεια, η υγεία και η μόρφωση των παιδιών μας δεν μπορούν να περιμένουν. Διεκδικούμε σύγχρονα, ασφαλή και καθαρά δημόσια σχολεία για όλα τα παιδιά”.