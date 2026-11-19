“Φτάνει πια, ως εδώ. Τώρα να ακουστούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών”, επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Και καλεί τα μέλη του, όλους και όλες να μετάσχουν στην πανεργατική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και στη συγκέντρωση στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, στις 10.30 το πρωί.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών προτρέπει “η 25η Νοεμβρίου να σημάνει πανεργατικό ξεσηκωμό” και αναφέρει: “Από τους δρόμους του Παρισιού και της Μαδρίτης μέχρι τα σχολεία μας, οι εργαζόμενοι και η νεολαία υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στην ακρίβεια, τη φτώχεια, τον αυταρχισμό και την υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συγκλονίζονται από τεράστιες διαδηλώσεις και απεργίες. Είναι η αντίσταση και ο αγώνας εργαζομένων και νεολαίας απέναντι στην εξαθλίωση, την ακρίβεια, την εμπορευματοποίηση της ζωής και τη διάλυση των δημόσιων αγαθών. Η μόνη απάντηση στην αυταρχική θωράκιση των κυβερνήσεων και στη φτώχεια είναι ο ανυποχώρητος, μαχητικός αγώνας, η μαζική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και η αλληλεγγύη. Δεν θα γίνουμε θεατές της καταστροφής του μέλλοντός μας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγωνιζόμενους λαούς της Ευρώπης, υψώνοντας τείχος απέναντι στην πολιτική του πολέμου, της φτώχειας και της καταστολής.

Η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση έχει φτάσει πια σε οριακό σημείο. Οι εκπαιδευτικοί απεργούμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου, ώστε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, για ασφαλή σχολεία, για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας, για δημόσια και δωρεάν παιδεία απέναντι στην εμπορευματοποίηση και την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών, με μέσα τόσο την αξιολόγηση που επιχειρεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. όσο και την εκχώρηση τμημάτων της εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε: Τη σφοδρότερη επίθεση στο δημόσιο σχολείο των τελευταίων ετών! Χιλιάδες κενά στα τέλη Νοεμβρίου, αξιολόγηση, αυταρχισμός και διώξεις, στοίβαγμα μαθητών και περικοπές, περιορισμός της παιδαγωγικής ελευθερίας, ταξικοί φραγμοί. Την πολεμική οικονομία, τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Τα ματωμένα πλεονάσματα και τη «δημοσιονομική πειθαρχία» του Συμφώνου Σταθερότητας της Ε.Ε., καθώς και την υποταγή στο μέγιστο κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στις κατασκευές και σε κάθε τομέα της οικονομίας”. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν: “Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στο αυξημένο κόστος ζωής. Μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων. Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης των ν. 4823/2021 και ν. 4692/2020.

Όχι στην αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, στην κατηγοριοποίηση και στην επιχειρούμενη «αυτονομία» της σχολικής μονάδας. Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Κώδικα. Παύση τώρα όλων των διώξεων και των πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος εκπαιδευτικών για τη συνδικαλιστική τους δράση. Όχι σε συνταγματικές αλλαγές που υπονομεύουν τη μονιμότητα και τα εργασιακά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι στη διάλυση και την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής. Πλήρης στελέχωση όλων των δομών της με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών τώρα! Πλήρη εξίσωση όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών και αναπληρωτριών με αυτά των μόνιμων εκπαιδευτικών. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας. Άμεση εξίσωση του καθεστώτος εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης για όλες και όλους τους εργαζόμενους με όσα ίσχυαν πριν από το 2016.

Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια, χωρίς εξαγορά. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, στα τρόφιμα και σε όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης για τη λαϊκή κατανάλωση”. Καταλήγοντας, το Δ.Σ. του Συλλόγου παρατηρεί: “Δεν συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. Ενώνουμε τις φωνές μας. Διεκδικούμε όσα μας ανήκουν. Η οργή μας γίνεται ποτάμι, όλοι στους δρόμους”.