Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (KA122) «RISE!» συμμετείχε το Γενικό Λύκειο Θουρίας, με τις εκπαιδευτικούς Σοφία Κωνσταντινέα (Αγγλικής Φιλολογίας) και Βασιλική Ξαρχάκου (Πληροφορικής) να φιλοξενούνται από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου στο σχολικό συγκρότημα Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, στη Λισαβόνα, για παρακολούθηση εργασίας (Job Shadowing).

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης παρακολούθησης εργασίας, οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής και γλωσσικής διδασκαλίας, πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των μαθητριών στις ΤΠΕ, καθώς και το μάθημα Πολιτειότητας που εφαρμόζεται στα πορτογαλικά σχολεία.

Παράλληλα, αντάλλαξαν εμπειρίες και διδακτικές πρακτικές με τους Πορτογάλους συναδέλφους τους, παρουσίασαν το ΓΕΛ Θουρίας και την περιοχή στους μαθητές του σχολείου υποδοχής και συζήτησαν το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών. Οι γνώσεις και οι πρακτικές που αποκόμισαν θα αξιοποιηθούν στη σχολική μονάδα και θα παρουσιαστούν σε ενδοσχολική επιμόρφωση και ενημερωτική συνάντηση με τη σχολική κοινότητα. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με εθνικό φορέα συντονισμού στην Ελλάδα το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).