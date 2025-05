Φύτευση δενδρυλλίων στην αυλή του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας

Τα παιδιά προετοίμασαν τον χώρο και έπειτα εργάστηκαν ανά ομάδες για τη φύτευση των δενδρυλλίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές συμμετείχαν εθελοντικά και μάλιστα σε όλες τις εργασίες, από το σκάψιμο μέχρι και το πότισμα. Η συμβολή της Διευθύντριας του σχολείου Βασιλικής Πανταζή ήταν μεγάλη καθώς και του Συλλόγου Διδασκόντων που διευκόλυναν τη συμμετοχή των παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο με μαθητική ομάδα του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας και εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ Tell Youth (Train Environmental Lifelong Learning for Youth) στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας. Το έργο TELL Youth στοχεύει στην ενίσχυση των «πράσινων» δεξιοτήτων των νέων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, προωθώντας μια γενιά περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών.