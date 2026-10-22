Ταΰγετος: Επιχείρηση καθαρισμού στον Προφήτη Ηλία - Κοινή δράση Ενόπλων Δυνάμεων και Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας

Μια σημαντική περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε χθες στην κορυφή του Ταΰγετου, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και Βουλευτή Λακωνίας, Θανάση Δαβάκη, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας.

Συνολικά δέκα σακούλες απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν από την περιοχή γύρω από το ιστορικό εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, στην κορυφή του Ταΰγετου, στο πλαίσιο δράσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της καθαριότητας σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του βουνού.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων προς τις τοπικές κοινωνίες. Για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων απορριμμάτων από το δύσβατο σημείο επιστρατεύτηκε στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση μεταφοράς τους.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των στρατιωτών στις εργασίες αποκατάστασης του εξωκλησιού του Προφήτη Ηλία, καθώς συνέδραμαν στην τοποθέτηση υποστυλωμάτων για την ενίσχυση της στατικότητας του κτίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε βρεθεί και πριν από έναν χρόνο στο επίκεντρο αντίστοιχης πρωτοβουλίας του Θανάση Δαβάκη.

Τότε, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) είχε ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του εξωκλησιού του Προφήτη Ηλία, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός σημαντικού θρησκευτικού και ιστορικού σημείου αναφοράς για τον Ταΰγετο.

Η νέα δράση έρχεται να συμπληρώσει εκείνη την παρέμβαση, αυτή τη φορά με επίκεντρο την προστασία του φυσικού τοπίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με τοπικούς φορείς και συλλόγους. Παράλληλα, η συγκέντρωση δέκα σακουλών απορριμμάτων σε ένα τόσο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον υπενθυμίζει την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των ορεινών περιοχών από όλους όσοι τις επισκέπτονται.