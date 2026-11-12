Αναρτήθηκε ο αναμορφωμένος Δασικός Χάρτης της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική κύρωση και η 2η αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη του Νομού Μεσσηνίας και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ, τεύχος Δ και αρ. φύλλου 984 στις 9-11-2026).

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, “τα στοιχεία του αναμορφωμένου δασικού χάρτη είναι διαθέσιμα στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Ελληνικού Κτηματολογίου, η χρήση δε των δεδομένων είναι νομικά εφικτή μετά την δημοσίευση της ως άνω σχετικής στο ΦΕΚ (αρ.17 του ν.3889/2010)”. Ο δασικός χάρτης του νομού κυρώθηκε συμπληρωματικά και αναμορφώθηκε για δεύτερη φορά με απόφαση του γ.γ. Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στάθη Σταθόπουλου. Στην απόφαση επισημαίνεται: “Α. Κυρώνουμε συμπληρωματικά τον δασικό χάρτη του Νομού Μεσσηνίας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αρ. 332609/10-08-2026 (ΑΔΑ: 63ΒΓ4653Π8- 6Ξ9) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μεσσηνίας και εμφανίζονται στα συνημμένα ψηφιακά διαγράμματα (.pdf), που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Β. Αναμορφώνουμε τον δασικό χάρτη του Νομού Μεσσηνίας, ως προς τα τμήματά του, που εμφανίζονται στα συνημμένα ψηφιακά διαγράμματα (.pdf ), που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται μεταβολές που αφορούν: 1. Διοικητικές πράξεις τρίτων φορέων.

Οι υπ’ αρ. 977/2006, 446/1995, 512/1982, 312/1992, 1452/1973, 1239/1977, 80/2007, 88/2009, 116/2010, 328/1989, 200/1982, 250/1985, 24/1990, 272/1993, 13/1991, 176/1999, 34/1984, 163/1991, 638/1975, 767/1994, 133/1992, 330/1985, 17/1986, 245/1982, 210/1989, 139/1989, 103/1984, 332/1989, 50/1999 οικοδομικές άδειες. 2. Διοικητικές πράξεις σε εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. 3. Διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων των περιπτώσεων Β1 έως Β8 της υπ’ αρ. 153394/919/21.04.2017 (Β’ 1366) υπουργικής απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 381816/27.10.2022 (Δ’ 791) απόφαση Μερικής Κύρωσης Δασικού Χάρτη, όπως αναμορφώθηκε με την υπ’ αρ. 71494/12.02.2024 (Δ’ 98) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.