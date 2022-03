3 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

Το 2021 συγκροτήθηκε για πρώτη φορά παγκόσμια έρευνα για την ακοή και μερικά από τα βασικά δεδομένα είναι:

• Υπάρχουν 360 εκατομμύρια ενήλικες με διαπιστωμένο πρόβλημα ακοής και 32 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως.

• Η μη αποκατάσταση της απώλειας ακοής κοστίζει παγκόσμια 750 δισ. δολάρια ανά έτος.

• Ενας στους τρεις άνω των 65 ετών έχει απώλεια ακοής.

• Ο θόρυβος είναι μία βασική αιτία απώλειας ακοής που μπορεί να αποφευχθεί.

• Η αίσθηση της ακοής είναι μία βασική πτυχή για την λειτουργικότητά μας σε όλα τα στάδια της ζωής, ενώ η απώλειά της, εκτός εάν αντιμετωπιστεί κατάλληλα, φέρει επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας.

• Ατομα με απώλεια ακοής μπορούν να επωφεληθούν από συσκευές, όπως ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα.



Για το 2022 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να ενημερώσει για τη σημασία της ασφαλούς ακρόασης ως μέσου διατήρησης της καλής ακοής.

Ετσι φέτος η καμπάνια έχει τίτλο: «Για να ακούτε καλά στη ζωή, ακούτε με προσοχή».

• Προστατευόμαστε στην εργασία μας, αν το περιβάλλον είναι θορυβώδες, με ωτασπίδες.

• Η ένταση της μουσικής να μην ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια των 80dB,σε οποιαδήποτε μορφή και αν την ακούμε (με ακουστικά, ηχεία στο σπίτι, σε ανοιχτό χώρο) κ.τ.λ.

• Ενημερωνόμαστε και πληροφορούμε άτομα που εκτίθενται σε θόρυβο. Η μακροχρόνια έκθεση χωρίς προστασία είναι επικίνδυνη για την υγεία της ακοής μας.

Καταλήγουμε λοιπόν ότι δεν είστε μόνοι σας, υπάρχουν πολλοί που έχουν απώλεια ακοής. Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι η λύση για καλύτερη και ποιοτικότερη επικοινωνία. Προσέχουμε την ακοή μας από θορύβους και κάνουμε τακτικό έλεγχο στον Ω.Ρ.Λ. ιατρό μας.

“Ακου με την καρδιά σου”

