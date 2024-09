Ιατρικό συνέδριο το Σάββατο στην Καλαμάτα

Πρόκειται για το 13ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών με θέμα “Στοχευμένες Ανοσοθεραπείες σε συμπαγείς κακοήθειες και τα Ηighlights in Molecular-Oncology and ImmunoOncology”. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική και Διεθνή Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.), η οποία κλείνει μία δωδεκαετία στα επιστημονικά δρώμενα της Ογκολογίας και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.), της ΑΚΟΣ - Θεραπεία Σώματος & Ψυχής, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων – Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.) και του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Highlights του Συνεδρίου θα είναι οι νέες εξελίξεις στην Ανοσο-Ογκολογία και η παρουσίαση από τον Παντελή Κωνσταντουλάκη και των συνεργατών του, των προοπτικών που παρουσιάζονται με τη μέθοδο NGS – Next Generation Sequencing – στην εύρεση μοριακών Βιοδεικτών πρώιμης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αλλαγής θεραπευτικού πρωτοκόλλου σε περίπτωση εμφάνισης drug-resistance. Ακόμα, θα παρουσιαστούν οι νέες θεραπευτικές ενδείξεις των ADCs, καθώς και η αξία του Ογκολογικού Συμβουλίου που θα πρέπει να ενεργοποιείται σε κάθε ασθενή με καρκίνο πριν από κάθε θεραπευτική παρέμβαση.

Στην τελετή έναρξης η ζωγράφος Ελένη Σαμέλη θα “ταξιδέψει” τους παρευρισκόμενους στις θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης (Ζωγραφικής κλπ) στα άτομα με καρκίνο (Art Therapy). Η Γενετική ταυτοποίηση του όγκου με τη μέθοδο των Υγρών Βιοψιών - NGS - μαζί με τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε συνδυασμούς Ανοσοθεραπείας και Στοχευμένων θεραπειών, δηλαδή στο ιδανικό θεραπευτικό μοντέλο της «Ιατρικής Ακριβείας» για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.