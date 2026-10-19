Διαμαρτυρία του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας: “Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε και λέμε ως εδώ”!

Συγκεκριμένα, το Σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών παρατηρεί:

“Στις υποψηφιότητες των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν και μάλιστα μιας συναδέλφου που ήδη υπηρετεί στην (μοναδική πλέον) Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, ως επικουρική ιατρός. Αυτή η εξέλιξη, είναι προφανές, πως ουδόλως βελτιώνει την εικόνα στην Παθολογική Κλινική, αν δεν προμηνύεται και επιδείνωσή της, καθώς τίθεται ως άμεσο ενδεχόμενο η αποχώρηση και άλλων συναδέλφων, για λόγους μετακίνησης ή συνταξιοδότησης, μετά από τη διαφαινόμενη αδυναμία στήριξης της Κλινικής σε ιατρικό προσωπικό.

Παραμένει η πάγια διεκδίκησή μας για την θέσπιση ειδικών οικονομικών κινήτρων, όπως το επίδομα ενοικίου για τις θέσεις που προκηρύσσονται και δεν πληρούνται, άρα κηρύσσονται άγονες. Το ίδιο αιτείται και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας με πρόσφατη απόφασή του, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρωση αυτών των θέσεων έχει θεμελιώδη σημασία για την επιβίωση των Νοσοκομείων του Νομού.

Επίσης, σε οριακή κατάσταση, λόγω υποστελέχωσης βρίσκονται: Το Ακτινολογικό Τμήμα. Το Πνευμονολογικό Τμήμα. Το Νεφρολογικό Τμήμα. Η Οφθαλμολογική Κλινική. Το Νευρολογικό Τμήμα. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το Αναισθησιολογικό Τμήμα. Η Ογκολογική Κλινική.

Επιπλέον, οι ιατροί τα τελευταία χρόνια επιφορτώνονται με τεράστιο έργο γραμματειακής φύσεως και καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς γραμματειακής υποστήριξης, απομένει όλο και λιγότερος χρόνος για ενασχόληση με τους ασθενείς. Δυστυχώς, η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν επιλύει τα προβλήματα υποστελέχωσης, ούτε μπορεί να υποκαθιστά την ανάγκη για επαρκές προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και ουσιαστική οργανωτική υποστήριξη.

Στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας δεν εφημερεύουν για πολλές ημέρες του μήνα βασικές ειδικότητες ιατρών. Το παραπάνω γεγονός, η υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νομού, καθώς και η υποστελέχωση των Νοσοκομείων των γύρω νομών, οδηγούν σε μεγάλη επιβάρυνση του Νοσοκομείου της Καλαμάτας. Πάγιο αίτημά μας αποτελεί η θέσπιση νέου οργανογράμματος με αυξημένες τις θέσεις των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών, ικανό να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες σε παροχή υπηρεσιών υγείας του Νομού μας. Δυστυχώς, τα τελευταία 2 χρόνια το μόνο που ακούμε είναι η υπόσχεση ότι θα γίνει. Είναι πλέον σαφές ότι η υποχρηματοδότηση των μονάδων υγείας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους τομές”.

Το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας απαιτεί: “Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών μας. Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού. Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας. Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού. Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Έγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες, μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα. Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας. Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Πλήρης, επαρκής, αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας – Πρόνοιας”.