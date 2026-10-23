Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Παρελήφθη ο νέος αξονικός τομογράφος

Σε νέα εποχή μπαίνει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, καθώς παρελήφθη χθες ο αξονικός τομογράφος ο οποίος για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η έναρξη λειτουργίας του, που αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στους κατοίκους της περιοχής προσδιορίζεται προς το τέλος του χρόνου. Αξονικός τομογράφος που είναι προσφορά του ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Νοσοκομείο έχουν γίνει μια σειρά από δωρεές από πολίτες και φορείς που στηρίζουν την λειτουργία του, αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Σχετικά με την απόκτηση του αξονικού τομογράφου, αλλά και τις δωρεές προς το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας η αναπληρώτρια διοικήτρια Δήμητρα Καλομοίρη σημειώνει: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρελήφθη από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ο νέος αξονικός τομογράφος δωρεάς του ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» κάνοντας τελικά πραγματικότητα το δίκαιο και διαχρονικό αίτημα του λαού της Τριφυλίας για την ύπαρξή του, στο νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο έχει πληθυσμό ευθύνης του άνω των 50.000 κατοίκων.

Ο αξονικός τομογράφος πρόκειται να αρχίσει τη λειτουργία του προς τα τέλη του έτους, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του και η αναβάθμιση της ηλεκτρικής ισχύος του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, ενέργεια που έπρεπε να είχε ήδη εκτελεστεί πριν μεγάλο χρονικό διάστημα, για την ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του.

Είναι περιττό να αναφερθούμε στη συμβολή του συγκεκριμένου εξοπλισμού στη παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και στη διαγνωστική πιστότητα και επάρκεια της αντιμετώπισης των ασθενών.

Πέρα από την έκφραση της βαθύτατης ευγνωμοσύνης μας προς το πρόεδρο κο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, που για χρόνια τώρα και με πολλούς τρόπους λειτουργεί ως αρωγός του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους εκπροσώπους του, που χειρίστηκαν μαζί με τη διοίκηση του Νοσοκομείου αποτελεσματικά και ταχύτατα τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και στάθηκαν και αυτοί από την πλευρά τους, από την αρχή, αλληλέγγυοι και υποστηρικτές του αιτήματος που υποβάλαμε για αυτή τη δωρεά. Επίσης οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη τοπική πολιτική ηγεσία και τη δημοτική αρχή για τη συμβολή τους.

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας όλα αυτά τα χρόνια υφίσταται και λειτουργεί μέσα από ένα μεγάλο και συγκινητικό κίνημα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας από δωρητές. Πέραν των δωρεών που έχουν κατά καιρούς δημοσιοποιηθεί, ας αναφερθούμε, με το ίδιο αίσθημα ευγνωμοσύνης και στη πρόσφατη μεγάλη δωρεά του 1.000.000 € για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έργο το οποίο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από το δωρητή, αλλά και στις δωρεές πλήθους άλλων πολιτών, που επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι. Ενδεικτικά πρόσφατα δωρητής παρέδωσε στο Νοσοκομείο, HOLDER καρδιακού ρυθμού τελευταίας τεχνολογίας, αξίας 10.000 € και δωρήτρια, που επίσης δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το όνομα της, δήλωσε εγγράφως τη πρόθεσή της να προβεί σε δωρεά ύψους 30.000 € περίπου προκειμένου να δωρίσει συνοδό εξοπλισμό του Αξονικού Τομογράφου (συσκευή έγχυσης), καθώς και ειδικό ψυγείο συντήρησης αίματος για την αιμοδοσία όπως και εργαλεία απαραίτητα για ουρολογικά περιστατικά

Όλοι οι δωρητές μας, επώνυμοι και όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, δίνουν το παράδειγμα της αλληλεγγύης μέσα από τις ενέργειες τους, που γίνονται με μόνο στόχο την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Οι προθέσεις και οι κινήσεις τους δημιουργούν για τη διοίκηση του Νοσοκομείου ηθική δέσμευση να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη τους και λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρο για προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του, οι οποίες να γίνονται τελικά πραγματικότητα και να επιφέρουν απτά αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Τριφυλίας, ότι το τελευταίο δίμηνο προσελήφθησαν στο Νοσοκομείο μας μαζί με μόνιμο οφθαλμίατρο κλάδου ΕΣΥ και τρεις επιπλέον ιατροί (νεφρολόγος- παιδίατρος- καρδιολόγος), και επίσης αναμένουμε περί τα τέλη Νοεμβρίου, το διορισμό νέου επικουρικού Παθολόγου, καθώς και τον διορισμό μόνιμου ουρολόγου στο βαθμό Δ/ντη κλάδου ΕΣΥ».