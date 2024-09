Σεμινάριο για το ελαιόλαδο στην Ικλαινα

Το σεμινάριο θα γίνει το Σάββατο 5 Οκτωμβρίου στις 7:30. Λόγω των εργασιών που γίνονται στο χώρο του συνεταιρισμού, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο καφενείο του Παναγιώτη Σαϊνη στην Ίκλαινα.

Το σεμινάριο θα εστιάσει στην αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σαν προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά (χημικά - οργανοληπτικά), αλλά και στις μεθόδους που μπορούν να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά τα χαρακτηριστικά αυτά.

Θα παρουσιαστούν επίσης τα προβλήματα από τα Ορυκτέλαια αλλά και άλλους επιμολυντές του Ελαιολάδου καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους στο χωράφι αλλά και στο ελαιοτριβείο.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Α.Σ. Ίκλαινας στο πλαίσιο του προγράμματος ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean).

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Γεωπόνος – Βιοτεχνολόγος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος Παναγιώτης Κάτσαρης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες του κλάδου και αγρότες, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο email katsaris@elgo.gr και στα τηλέφωνα 2721091984 και 2721029812.