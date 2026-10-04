Για ιστορικό ρεκόρ η ελαιοπαραγωγή της Τριφυλίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΑΟΚ

Τα ιστορικά ρεκόρ παραγωγής αναμένεται να αγγίξει η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στη περιοχή της Τριφυλίας σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Η παραγωγή σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και εφόσον εξελιχθεί ομαλά η χρονιά αναμένεται να φτάσει και τους 28.000 τόνους παραγωγής.

Χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς είναι η πολύ μεγάλη καρποφορία των ελαιόδεντρων και σε αυτό καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει οι καιρικές συνθήκες που βοήθησαν την περίοδο της Άνοιξης. Από εκεί και πέρα οι πληθυσμοί του δάκου είναι σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό για αυτό και συστήνεται στους παραγωγούς να έχουν αυξημένη προσοχή και να προβούν σε ψεκασμό κάλυψης τόσο για τον δάκο όσο και για το γλοιοσπόριο. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι σε αρκετές περιοχές της Τριφυλίας δεν έχουν πέσει οι απαραίτητες βροχές και τα δέντρα έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν προβλήματα από την έλλειψη νερού.

Όσον αφορά την ελαιοσυγκομιδή αυτή ξεκινά αυτές τις ημέρες με την πρώιμη ποικιλία της μαυροελιάς όπου και εκεί η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη φέτος, ενώ η έλλειψη εργατικών χεριών φαίνεται ότι φέτος θα φανεί πιο έντονα λόγω της αυξημένης παραγωγής.

Για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αλλά και το πώς είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην ελαιοκαλλιέργεια της περιοχής μίλησε στην «Ε» ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές.

Χαρακτηριστικά επισήμανε ότι η ελαιοσυγκομιδή ξεκινά από την μαυροελιά και η παραγωγή θα είναι πολύ καλή. «Ξεκινάμε με το μάζεμα της μαυροελιάς, αυτό λαμβάνουμε από τις περιοχές που καλλιεργείται στη ζώνη της Χώρας και νοτιότερα που είναι σε σημαντική έκταση. Οι παραγωγοί σιγά – σιγά ξεκινούν το μάζεμα. Αυτό έχει δύο άξονες, ο ένας έχει να κάνει ότι με την πρωίμηση της συγκομιδής έχεις πολύ σοβαρή πιθανότητα να αποφύγεις το πρόβλημα του γλοιοσπορίου. Ο άλλος έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, με τη χαμηλή τιμή του ελαιολάδου τη περσινή χρονιά, που έχει οδηγήσει τους παραγωγούς να μην έχουν ικανό απόθεμα και να αναγκάζονται να ξεκινήσουν νωρίς την ελαιοκομική περίοδο για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα για την οικογένεια τους.

Το θετικό είναι ότι οι παραγωγές φέτος αναμένονται πολύ καλές σε όλη τη ζώνη που εποπτεύει η υπηρεσία μας. Όπου και να πάμε βλέπουμε πολύ μεγάλα φορτία αναρτημένα στις ελιές και στη μαυροελία έχει πολύ καλή παραγωγή. Έχουν βοηθήσει σε αυτό οι καιρικές συνθήκες αν και τώρα λίγο έχουν διψάσει κατά τόπους όπου δεν έχει βρέξει, καθώς αλλού κατά τόπους είχαμε καλές βροχοπτώσεις. Προβλήματα έχουμε σε περιοχές όπως το Κοπανάκι, το Δώριο και αλλού. Το παρήγορο είναι ότι η ελιά είναι ένα ευλογημένο δέντρο και με μια καλή βροχόπτωση ο καρπός μεταμορφώνεται προς το καλύτερο μέσα σε 2-3 ημέρες. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι σημαντικά τις επόμενες ημέρες και το συνολικό πρόσημο να είναι θετικό».

Η παραγωγή φέτος αναμένεται να αγγίξει τα ιστορικά ρεκόρ της περιοχής με μια πρώτη εκτίμηση για 27-28.000 τόνους. Και ο κ. Τσολονδρές σημειώνει:

«Μια πρώτη εκτίμηση παραγωγής που έχουμε κάνει είναι 27-28.000 τόνους αν όλα πάνε καλά. Που είναι από τις υψηλότερες παραγωγές και ίσως να ισοφαρίσουμε ιστορικά ρεκόρ για τη περιοχή μας. Το ρεκόρ τη περιοχής είναι περίπου στους 29.000 τόνους και ελπίζουμε να το ισοφαρίσουμε. Αυτό που βοήθησε φέτος είναι οι καιρικές συνθήκες, κατά το μήνα Απρίλιο και Μάιο, που βοήθησαν η ανθοφορία να μετατραπεί σε ελαιόκαρπο και το όχι ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Επίσης οι παραγωγοί μας είναι πολύ έμπειροι, όπου μπορούν βοηθάνε με ποτίσματα και έτσι αναμένουμε να έχουμε πολύ καλή παραγωγή.

Ένα πρόβλημα, που επισημαίνουν οι παραγωγοί μας, είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, φέτος με την αυξημένη παραγωγή θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα, καθώς πέρυσι ήταν πολύ μικρότερη η παραγωγή και δεν υπήρξε. Είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί, θα πρέπει η Πολιτεία να σκύψει με περισσότερο ενδιαφέρον στην εξασφάλιση νόμιμων εργατικών χεριών. Ενα θετικό είναι ότι μεγάλοι παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών εντάσσουν στους στόλους τους μηχανοκίνητα ελαιοραβδιστικά και λύνουν άμεσα το θέμα της έλλειψης εργατικών χεριών».

Χαμηλοί οι πληθυσμοί δάκου, ωστόσο συστήνεται προσοχή και ψεκασμός καλύψεως τόσο για το δάκο όσο και για το γλοιοσπόριο. Και ο κ. Τσολονδρές καταλήγει:

«Από το δάκο είμαστε πολύ καλά, οι συλλήψεις είναι πολύ χαμηλές, όμως θα συνιστούσα στους φίλους παραγωγούς, φτάσαμε πια στον Οκτώβρη, να κάνουν ένα ψεκασμό καλύψεως με προσοχή που θα το συνδυάσουν όχι μόνο με τη καταπολέμηση του δάκου αλλά και με την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου. Εμείς σαν υπηρεσία ξεκινάμε τον 4ο ψεκασμό στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα το ολοκληρώσουμε νωρίς, ώστε οι φίλοι παραγωγοί να μπορέσουν να ξεκινήσουν στις ημέρες που προβλέπεται η ελαιοσυγκομιδή».