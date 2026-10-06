24,2% χαμηλότερα ξεκινά το ελαιόλαδο - Με 5,95 ευρώ το κιλό η πρώτη πώληση στους Αγίους Αποστόλους

Στην τιμή των 5,95 ευρώ το κιλό πουλήθηκε το πρώτο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της νέας ελαιοκομικής περιόδου από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας, δίνοντας μια πρώτη ένδειξη για τις διαθέσεις της αγοράς ενόψει της έναρξης της συγκομιδής.

Η τιμή των 5,95 ευρώ είναι κατά 24,2% χαμηλότερη από την αντίστοιχη πρώτη τιμή της περσινής περιόδου, όταν το πρώτο αγουρόλαδο στους Αγίους Αποστόλους είχε πουληθεί προς 7,85 ευρώ το κιλό. Η πρώτη εμπορική πράξη αφορά περίπου 55 τόνους ελαιολάδου, οι οποίοι αγοράστηκαν από ιταλική εταιρεία.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από τις πολύ υψηλές τιμές των δύο προηγούμενων ετών. Το 2024 το πρώτο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στους Αγίους Αποστόλους είχε πουληθεί προς 10,20 ευρώ το κιλό και το 2023 σχεδόν 26 τόνοι Αθηνοελιάς προς 9,25 ευρώ. Σε σύγκριση με το 2024, η φετινή τιμή είναι χαμηλότερη κατά 41,7%.

Η πρώτη πράξη της χρονιάς δεν αποτελεί ασφαλή πρόβλεψη για την τιμή με την οποία θα ανοίξει η αγορά όταν ξεκινήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα η συγκομιδή στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Αφορά πολύ πρώιμο προϊόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το οποίο συνήθως εξασφαλίζει υψηλότερη τιμή. Είναι ωστόσο η πρώτη εμπορική ένδειξη μιας περιόδου που ξεκινά με την αγορά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη τριετία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές για το περσινό ελαιόλαδο αυτή την περίοδο κινούνται περίπου από 3,40 έως 3,75 ευρώ το κιλό. Η διαφορά από τα 5,95 ευρώ της πρώτης πράξης δείχνει και το σημαντικό πριμ που εξασφαλίζει το πολύ πρώιμο νέο ελαιόλαδο.

Η ιστορική σειρά των πρώτων πράξεων στους Αγίους Αποστόλους αποτυπώνει τις μεγάλες μεταβολές της αγοράς. Το 2022 η πρώτη τιμή ήταν 5,07 ευρώ το κιλό, το 2021 4,20 ευρώ, το 2020 3,80 ευρώ και το 2019 μόλις 2,70 ευρώ. Παρά τη μεγάλη υποχώρηση από τα επίπεδα του 2023, του 2024 και του 2025, τα φετινά 5,95 ευρώ παραμένουν κατά 17,4% υψηλότερα από την πρώτη τιμή του 2022.

Οι πρώτες τιμές στους Αγίους Αποστόλους

Έτος Τιμή (€/κιλό) 2019 2,70 2020 3,80 2021 4,20 2022 5,07 2023 9,25 2024 10,20 2025 7,85 2026 5,95

Το ενδιαφέρον για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας στρέφεται πλέον στις επόμενες πράξεις και στην πορεία της αγοράς όσο θα αυξάνονται οι διαθέσιμες ποσότητες νέου ελαιολάδου. Οι τιμές με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι μεγαλύτερες αγοραπωλησίες θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη νέα ελαιοκομική περίοδο.

Θ.Λ.