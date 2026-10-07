Διεθνής συνάντηση για τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου από σήμερα στην Καλαμάτα

Το OliveOilMedNet, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EuroMED 2021-2027, συντονίζεται από το ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον γεωπόνο βιοτεχνολόγο Παναγιώτη Κάτσαρη και περιλαμβάνει 13 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρο και Αλβανία.

Το έργο ασχολείται με την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου στη Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη 7/10: Τελική συνάντηση των εταίρων στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Πέμπτη 8/10, 10 π.μ.: Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης στο ξενοδοχείο “Rex”. Θα υπογραφεί η Συμφωνία Κεφαλαιοποίησης από τα μέλη του δικτύου, τους εταίρους και φορείς που συμμετέχουν. Στις 5 μ.μ., τελικό Διακρατικό Συνέδριο στο ξενοδοχείο “Rex”.

Παρασκευή 9/10, 9 π.μ.: Υβριδική εκδήλωση επίδειξης στο ξενοδοχείο “Rex”, ανοιχτή σε παραγωγούς, γεωπόνους, ερευνητές, φορείς και κοινό. Θα μιλήσουν τοπικοί παραγωγοί και επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο Παναγιώτης Κάτσαρης,υπεύθυνος του έργου “OliveOilMedNet” και του Εργαστηρίου ελαιολάδου, αναφέρει ότι “εκ μέρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, του βασικού πυλώνα της αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα, με περισσότερα από 600 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε εξέλιξη, αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την πρόχειρη οργάνωση της τελικής συνάντησης του έργου που δεν ήταν ευθύνη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2026.

Παρόλο που η τελική συνάντηση είχε προγραμματιστεί ήδη από την προηγούμενη συνάντησΗ του προγράμματος, τον περασμένο Μάρτιο στην Κορσική, οι επιμέρους πληροφορίες σχετικά με τις τελικές εκδηλώσεις εστάλησαν στους συμμετέχοντες, μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ενημερώθηκα, επίσης, ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν έχουν λάβει ολόκληρο το πρόγραμμα των συναντήσεων του έργου ή έχουν λάβει μόνο μέρος αυτού.

Αυτό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στον προγραμματισμό των ταξιδιών και της διαμονής, κυρίως των εταίρων μας από το εξωτερικό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπόδισε κάποιους από αυτούς να συμμετάσχουν στο τελικό meeting.

Ως υπεύθυνος για την κύρια κοινοπραξία του έργου και για την ιδέα της αυθεντικότητας του μονοποικιλιακών ελαιολάδων, στο μέλλον θα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή των ελληνικών εταίρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που θα συμμετέχουν σε αντίστοιχα έργα”.