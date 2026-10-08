Ανησυχητικά μηνύματα για τιμή ελαιολάδου - Στη Μεσσηνία υποχώρησε στα 3,80 ευρώ το κιλό

Στο όριο των 4 ευρώ το κιλό έπεσε η τιμή του ιταλικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε μία από τις σημαντικές αγορές της Απουλίας, ενώ η ισπανική αγορά κινείται ακόμη χαμηλότερα, δημιουργώντας ένα πιεστικό περιβάλλον για την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.

Στη Μεσσηνία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου έχει υποχωρήσει στα 3,80 ευρώ το κιλό. Με την Ισπανία περίπου στα 3,33 ευρώ και τη Φότζια στα 4 ευρώ, η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά με χαμηλές τιμές στις τρεις βασικές αγορές που ενδιαφέρουν άμεσα τους Μεσσήνιους παραγωγούς. Το επόμενο διάστημα και κυρίως οι πρώτες πράξεις για το φρέσκο ελαιόλαδο θα δείξουν εάν η αυξημένη προσφορά και τα αποθέματα θα διατηρήσουν την πίεση ή εάν η ζήτηση θα μπορέσει να στηρίξει υψηλότερα επίπεδα τιμών. Στην Ελλάδα, το olivenews.gr καλεί τους ανθρώπους του ελαιοκομικού τομέα να εκφράσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους των άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ιταλικής αγοράς, στη Φότζια της Απουλίας η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου έφτασε τα 4 ευρώ το κιλό, ενώ στο Μπάρι διαμορφώνεται περίπου στα 4,45 ευρώ. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες οι ιταλικές οργανώσεις παραγωγών προειδοποιούσαν για το ενδεχόμενο η τιμή να υποχωρήσει στα 4 ευρώ. Το επίπεδο αυτό αποτελεί πλέον πραγματικότητα σε μία από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Στην αγορά καταγράφονται ακόμη μεμονωμένες πράξεις στα 3,60–3,80 ευρώ το κιλό. Ιταλικά κλαδικά μέσα επισημαίνουν ότι πρόκειται κυρίως για πωλήσεις ελαιοτριβείων που χρειάζονται άμεση ρευστότητα και οι συγκεκριμένες πράξεις δεν θεωρούνται ακόμη αντιπροσωπευτικές της αγοράς.

Ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται η Ισπανία. Στη Χαέν, τη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική περιοχή του κόσμου, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κινείται περίπου στα 3,33 ευρώ το κιλό.

Η διαφορά ανάμεσα στις βασικές αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας έχει περιοριστεί σημαντικά. Η εξέλιξη ενδιαφέρει άμεσα και την ελληνική αγορά, καθώς οι τιμές στις δύο μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για τις εμπορικές πράξεις.

Η πίεση ενισχύεται από την προοπτική μεγάλης ισπανικής παραγωγής. Η πρώτη επίσημη εκτίμηση του ισπανικού υπουργείου Γεωργίας τοποθετεί τη νέα παραγωγή στους 1,6 εκατ. τόνους, με περισσότερο από 1,26 εκατ. τόνους να αναμένονται μόνο στην Ανδαλουσία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το olivenews.gr απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς, στους ελαιοτριβείς και συνολικά στους ανθρώπους που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου να εκφράσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι πιέσεις στις τιμές καταγράφονται ταυτόχρονα στις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Μεσογείου, ενώ η νέα συγκομιδή βρίσκεται στην αφετηρία της.

Θ.Λ.